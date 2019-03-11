كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري كواليس الاجتماع الذي شهد الاتفاق على تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون العرب بسبب لقاء الفارس الأبيض أمام جور ماهيا الكيني.

وقال المصدر: "خلال اجتماع اتحاد الكرة يوم السبت تم التواصل مع عامر حسين لطرح فكرة تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون، بسبب سفر الأبيض إلى الجزائر للمواجهة الهامة ضد نصر حسين داي. طلبنا من عامر حسين تأجيل المباراة".

وأضاف لـFilGoal.com " عامر حسين لم يُمانع الفكرة ولكن بشرط أن تقام مباراة الزمالك والمقاولون قبل مواجهة الفريق الأبيض لـ الأهلي".

وأوضح "شرط عامر حسين كان لضرورة لعب الزمالك ضد المقاولون قبل لقاء الأهلي، حتى لا يعترض الأخير".

وأشار "وقتها طلبنا من عامر حسين أن يوضح اقتراحاته بخصوص موعد المباراة، وهنا جاء الاقتراح بإقامتها يوم 20 مارس".

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يُجيب المصدر "اتحاد الكرة تواصل مع خافيير أجيري مدرب المنتخب عن طريق إيهاب لهيطة لعرض فكرة تأخر انضمام ثلاثي الزمالك. أخبرناه بأن الزمالك تنتظره مباراة مهمة للغاية في الجزائر ومن هنا فالأبيض يريد تأجيل لقاء المقاولون ولكن في نفس الوقت يجب أن يقام قبل لقاء الأهلي".

وأكمل حديثه قائلا: "المنتخب وافق على استمرار المجموعة الدولية مع الزمالك بشكل طبيعي حتى يوم 20 مارس، وبعدها ينضمون لمعسكر منتخب مصر".

واستمر "لاعبو الزمالك سينضمون لمعسكر منتخب مصر يوم 20 مارس عقب نهاية لقاء المقاولون العرب مباشرة ثم يسافرون مع بعثة المنتخب يوم 21 مباراة إلى النيجر".

وأتم "الكل وافق على هذا المقترح ومن المنتظر أن تعلن لجنة المسابقات في الاتحاد المصري القرار الرسمي يوم الاثنين".

وكان من المقرر أن يلعب الزمالك ضد المقاولون العرب في الدوري يوم الخميس المقبل، قبل مواجهة نصر حسين داي الجزائري يوم الأحد في الجولة السادسة للكونفدرالية خارج الديار.

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الآن، الزمالك سيلعب ضد نصر حسين داي يوم الأحد المقبل في الـ 17 من شهر مارس في الجزائر في الجولة السادسة والأخيرة من كأس الكونفدرالية.

بعدها يلعب الزمالك ضد المقاولون العرب يوم الأربعاء في الدوري المصري في الـ 20 من نفس الشهر، ثم معسكر منتخب مصر، ثم القمة.

الزمالك يواجه الأهلي في الـ 30 من شهر مارس المقبل.

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