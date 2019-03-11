مدير البطولة العربية عن مقاطعة الأهلي: من قال إن الفريق مدعو للنسخة المقبلة؟

تعجب طلال آل الشيخ مدير البطولة العربية ومستشار رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم من بيان النادي الأهلي المصري الذي يفيد بالنسخ المقبلة من البطولة.

وكان الأهلي قد أصدر بيانا يوضح انقطاعه عن المشاركة بالبطولة العربية لكرة القدم بسبب الإساءة التي يتعرض لها النادي من رئيس الاتحاد العربي -وفقا لبيان الأهلي-=.

وقال طلال آل الشيخ في تصريحات للقناة السعودية ردا على ذلك البيان: "بيان غريب من الأهلي المصري، وشر البلية ما يضحك"

وأوضح "في البداية نادي الأهلي نادي كبير وعريق وجماهير كبيرة وعريقة وهو تاريخ لا يمكن تجاهله بأي حال من الأحوار، لكن هذه العراقة يجب أن يقابلها إدارة عريقة تتعامل مع ذلك".

وشدد طلال آل الشيخ "الأهلي المصري هو من طلب المشاركة في البطولة الماضية، وبعد خروجه لم يقدم أي احتجاج".

وكان الأهلي قد ودع النسخة الجارية من ثمن النهائي بعد الخروج أمام الوصل الإماراتي.

وأضاف "الاتحاد المصري أصدر بيان في وقت سابق يوضح أن من يشارك في البطولات الإفريقية لن يشارك في البطولة العربية من أجل ضغط المباريات المحلية".

وواصل طلال آل الشيخ حديثه "ومن الطبيعي عدم مشاركة الأهلي فما فائدة هذا البيان إذا؟".

وشدد "من قال للأهلي أنه سيقدم له دعوة للمشاركة في النسخة المقبلة كي يرفضها؟ الأهلي شارك وخرج من ثمن النهائي أمام الوصل والبطولة مستمرة بقوتها".

ووجه طلال آل الشيخ سؤاله إلى إدارة الأهلي "هل لديك بعض السلبيات فتريد إثارة الجماهير من أجل تشتيتهم؟ أعتقد تلك أساليب قديمة".

وأتم مدير البطولة العربية حديثه "أتمنى التوفيق لإدارة الأهلي في تحقيق تطلعات وأحلام جماهيرهم الكبيرة والمستحقة عن طريق العمل النموذجي بعيدا عن الضوضاء".

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