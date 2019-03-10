رئيس الزمالك يشكر حازم إمام ويعلن: اتحاد الكرة وافق بالإجماع على تأجيل لقاء المقاولون العرب

الأحد، 10 مارس 2019 - 23:34

كتب : FilGoal

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أعلن رئيس نادي الزمالك موافقة اتحاد الكرة ولجنة المسابقات في الاتحاد المصري على تأجيل لقاء فريقه أمام المقاولون العرب بسبب لقاء الفارس الأبيض أمام نصر حسين داي الجزائري في الجزائر.

وقال رئيس الزمالك: "أشكر حازم إمام بشدة. موقفه كان واضحا في اجتماع اتحاد الكرة وحرص على خدمة الزمالك وتولى أمر تأجيل المباراة. أشكره بشدة وهذا يُثبت أن خلافي في وقت سابق مع حازم إمام كان بسبب الزمالك، لا أكثر ولا أقل".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة المحور "اجتماع اتحاد الكرة شهد تواجد الجميع باستثناء هاني أبو ريدة المتواجد خارج مصر، إلى جانب أحمد شوبير الذي غادر الاجتماع، والكل وافق بالإجماع على تأجيل لقاء المقاولون العرب".

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وأشار "حازم إمام كان دوره إيجابيا للغاية. وبعد موافقة الجميع، كان يجب الحصول على موافقة المقاولون العرب، ووقتها تحدثت مع رئيس النادي الذي لم يرفض على الإطلاق".

وكشف "رئيس المقاولون العرب أبلغ اتحاد الكرة بموافقة فورا بتأجيل لقاء الزمالك، وأشكره أيضا على ذلك".

وكرر "أشكر كل أعضاء اتحاد الكرة وكذلك عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وثروت سويلم المدير التنفيذي وحازم إمام".

وأتم "لقاء الزمالك والمقاولون سيقام في الـ 20 من شهر مارس الجاري، بالتنسيق مع اتحاد الكرة".

وكان من المقرر أن يلعب الزمالك ضد المقاولون العرب في الدوري يوم الخميس المقبل، قبل مواجهة نصر حسين داي الجزائري يوم الأحد في الجولة السادسة للكونفدرالية خارج الديار.

لكن رئيس الزمالك كشف في وقت سابق أن فريقه "سيطير مباشرة إلى الجزائر بعد لقاء جور ماهيا ولن يواجه المقاولون العرب". (طالع التفاصيل)

الزمالك انتصر على جور ماهيا الكيني برباعية مقابل لا شيء في الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة من كأس الكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

انتصار الزمالك أوصل الفريق للنقطة الثامنة ليقف وحيدا على صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد جور ماهيا عند النقطة السادسة في المركز الأخير.

فوز الزمالك الهام جدا يأتي قبل رحلة الفريق إلى الجزائر لمواجهة نصر حسين داي في الجولة الأخيرة الحاسمة يوم الأحد المقبل.

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