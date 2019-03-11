في عيد مولده الـ41.. استرجع أبرز محطات مسيرة دروجبا من مذكراته الشخصية

يحتفل ديديه دروجبا أسطورة كرة القدم الإفريقية، بعيد مولده الـ41 اليوم الإثنين، ذكرى تحل عليه بعد اعتزاله كرة القدم للمرة الأولى.

ديدييه دروجبا النادي :

النجم الذي قاد بلاده كوت ديفوار لتأهُل أول تاريخي إلى كأس العالم 2006، وساهم في وصولها إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية مرتين، وُلد في أبيدجان بمثل هذا اليوم عام 1978، قبل أن ينتقل إلى فرنسا رفقة عائلته في عُمر الخامسة.

Filgoal.com يقدّم سلسلة "أنا دروجبا" التي يروي فيها نجم تشيلسي السابق أهم المراحل في مسيرته الكروية الرائعة، فقراءة ممتعة.

أنا دروجبا (1) – اللعنة على تييري هنري

أنا دروجبا (2) – ميدو ورونالدينيو واللعب وسط النجوم

أنا دروجبا (3) - لن أذهب إلى تشيلسي مهما فعلتم

أنا دروجبا – (4) حين هتف ضدي جمهور تشيلسي.. والخيانة ضد مورينيو

أنا دروجبا (5) – الكابوس.. مع جرانت وسكولاري وأنشيلوتي

أنا دروجبا (6) – نهاية جميلة لرحلة تشيلسي.. وحكاية صورة غريبة مع ميسي

أنا دروجبا (7) – رحلة العمر من مصر إلى جنوب إفريقيا.. وتوحيد الأفيال

اقرأ أيضا:

قبل مواجهتي الحسم.. سجل متوازن وفأل حسن لـ الأهلي والزمالك عند مواجهة الجزائريين

صدقت يا كلوب! تعرف على تقييم صلاح أمام بيرنلي من الصحف الإنجليزية

مدير البطولة العربية عن مقاطعة الأهلي: من قال إن الفريق مدعو للنسخة المقبلة؟

في الجول يكشف كواليس تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون.. شرط بسبب الأهلي وموافقة المنتخب

مدرب المنتخب: راعينا العدل بين لاعبي الأهلي والزمالك.. ولا يعجبني تصرف أحداد