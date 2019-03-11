في عيد مولده الـ41.. استرجع أبرز محطات مسيرة دروجبا من مذكراته الشخصية

الإثنين، 11 مارس 2019 - 12:08

كتب : أحمد عز الدين

ديديه دروجبا - رسمة شروق عز

يحتفل ديديه دروجبا أسطورة كرة القدم الإفريقية، بعيد مولده الـ41 اليوم الإثنين، ذكرى تحل عليه بعد اعتزاله كرة القدم للمرة الأولى.

النجم الذي قاد بلاده كوت ديفوار لتأهُل أول تاريخي إلى كأس العالم 2006، وساهم في وصولها إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية مرتين، وُلد في أبيدجان بمثل هذا اليوم عام 1978، قبل أن ينتقل إلى فرنسا رفقة عائلته في عُمر الخامسة.

Filgoal.com يقدّم سلسلة "أنا دروجبا" التي يروي فيها نجم تشيلسي السابق أهم المراحل في مسيرته الكروية الرائعة، فقراءة ممتعة.

أخبار متعلقة

مورينيو: أخبرت أبراموفيتش ألا يتحدث وأن يدفع ثمن دروجبا "لطالما عانيت من لحظات الرحيل" دروجبا يعتزل كرة القدم بعد 20 عاما من الإنجازات مبابي: لم أستطع النوم منذ مباراة مانشستر يونايتد.. أنا مصدوم صدقت يا كلوب! تعرف على تقييم صلاح أمام بيرنلي من الصحف الإنجليزية

أنا دروجبا (1) – اللعنة على تييري هنري

أنا دروجبا (2) – ميدو ورونالدينيو واللعب وسط النجوم

أنا دروجبا (3) - لن أذهب إلى تشيلسي مهما فعلتم

أنا دروجبا – (4) حين هتف ضدي جمهور تشيلسي.. والخيانة ضد مورينيو

أنا دروجبا (5) – الكابوس.. مع جرانت وسكولاري وأنشيلوتي

أنا دروجبا (6) – نهاية جميلة لرحلة تشيلسي.. وحكاية صورة غريبة مع ميسي

أنا دروجبا (7) – رحلة العمر من مصر إلى جنوب إفريقيا.. وتوحيد الأفيال

اقرأ أيضا:

قبل مواجهتي الحسم.. سجل متوازن وفأل حسن لـ الأهلي والزمالك عند مواجهة الجزائريين

صدقت يا كلوب! تعرف على تقييم صلاح أمام بيرنلي من الصحف الإنجليزية

مدير البطولة العربية عن مقاطعة الأهلي: من قال إن الفريق مدعو للنسخة المقبلة؟

في الجول يكشف كواليس تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون.. شرط بسبب الأهلي وموافقة المنتخب

مدرب المنتخب: راعينا العدل بين لاعبي الأهلي والزمالك.. ولا يعجبني تصرف أحداد

ديديه دروجبا

نرشح لكم

أخر الأخبار

يفضّل الفوز بالدوري أم دوري الأبطال؟ صلاح يجيب على سؤال محيّر من في الجول 4 دقيقة | المحترفون
تمت؟ قناة شيرينجيتو تعلن زيدان مدرب ريال مدريد الجديد.. والإعلان خلال ساعات 6 دقيقة | أوروبا
الرد الأول من صلاح على أنباء "انتقاله إلى يوفنتوس" 16 دقيقة | المحترفون
صلاح يرد مازحا على "احترافية رامي عباس": اتحاد الكرة "هيزعل كده" 18 دقيقة | المحترفون
حسابات التأهل في دوري أبطال إفريقيا.. 11 فريقا يتنافسون على 6 مقاعد 52 دقيقة | إفريقيا
مصدر بالأهلي لـ في الجول: محاولات لتجهيز الشناوي للجلوس على الدكة أمام شبيبة الساورة ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شيكابالا: الدوري لـ الزمالك وما حدث سابقا لن يتكرر.. وهذا الثنائي يعجبني في الأهلي 2 هل تتذكرون واقعة الزمالك في 2012؟.. الأهلي سيختار لاعبا لتدريبه كحارس مرمى ضد الساورة 3 بعد فوز أتليتكو على حسين داي.. كل سيناريوهات تأهل الزمالك لدور الثمانية في الكونفدرالية 4 عامر حسين يرد على عبد الحفيظ: وضع الأهلي مختلف عن الزمالك.. وهذا شرط قبول طلب التأجيل

قد ينال إعجابك