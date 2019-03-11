كشف أحمد مجاهد منسق اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا 2019 والمتحدث الرسمي بإسم اتحاد الكرة عن خطة اللجنة للتعامل مع أزمة استاد القاهرة.

ويواجه الملعب الرئيسي لملف مصر لاستضافة البطولة الصيف المقبل أزمة تخص احتمالية عدم جاهزية أرض الملعب لاستضافة مباريات الافتتاح والختام، ومباريات منتخب مصر في البطولة، بجانب مباراتي نصف النهائي.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "العمل متواصل ليلا ونهارا على مستوى الإنشاءات والأرضية، الأرضية تصنع من جديد من الصفر ولكن هناك مشكلة تخص وقت الإتمام. لدينا أمل أن تكون جاهزة قبل البطولة".

وأضاف "الحل الذي نفكر فيه هو تخفيف الحمل عن استاد القاهرة في البطولة وتقليل عدد المباريات التي يستضيفها".

وأردف "الكاف يعقد جولات في الملاعب، أمس الأحد زار ملاعب القاهرة والسلام والدفاع الجوي، واليوم يزور ملاعب الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، بعد تلك الجولات سنحدد الملاعب الـ6 التي ستستضيف البطولة".

وشدد "بنسبة كبيرة، ملعب بورسعيد خارج حسابات البطولة".

وأكمل "لدينا 10 ملاعب مرشحة للاستضافة، ملاعب المكس والسلام والجيش الثالث في السويس من الممكن أن يدخلوا في حسابات الاستضافة".

وأتم "سنعلن رسميا عن الملاعب الـ6 بحد أقصى يوم الجمعة المقبل".

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

وحتى الآن، تحتضن 5 محافظات البطولة التي ستتكون من 24 منتخبا لأول مرة هذا العام، هي محافظات القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية.

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