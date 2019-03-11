رونالدو: استعدوا لـ "ريمونتادا" أمام أتليتكو مدريد

دَق كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، طبول الحرب قبل مواجهة فريقه المرتقبة أمام أتليتكو مدريد.

يوفنتوس يستقبل ضيفه الإسباني على ملعب أليانز، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بهدف تعويض هزيمته ذهابا 0-2 في ملعب واندا متروبوليتانو.

وقال رونالدو في تصريحات لقناة ناديه الرسمية: "يوفنتوس يقدّم موسما رائعا في رأيي. نحن نتصدر الدوري الإيطالي بفارق 16 نقطة عن صاحب المركز الثاني، ونشعر بالسعادة لما نقدّمه في هذه المنافسة".

الفارق اتسع لاحقا إلى 18 نقطة بعد تعادل مخيب لـ نابولي أمام ساسولو. (طالع التفاصيل)

وواصل رونالدو برهنته على نجاح موسمه الأول مع السيدة العجوز: "فزنا بكأس السوبر الإيطالي أمام ميلان، وهدفنا الآن الظفر بلقب الدوري، وبدوري أبطال أوروبا بالطبع".

اللاعب الفائز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات لم يفقد الأمل في التأهل إلى ربع نهائي المسابقة: "أعتقد أن الفريق في حالة جيدة ويتمتع بالثقة. نؤمن في قدرتنا على تقديم أمسية مميزة (أمام أتليتكو مدريد)".

موجّها رسالته إلى الجماهير: "أناشد جماهير يوفنتوس أن يتحلوا بالإيجابية مساء الثلاثاء، دعونا نؤمن. العودة ممكنة، ولكننا في حاجة إلى مساعدتكم لجعل الملعب جميلا سوية".

وأردف: "نحتاج إلى مساعدتكم، لأننا سنقوم بواجبنا على أرض الملعب، سنحاول التسجيل والفوز بالمباراة، نحتاج إلى دعمكم".

واختتم بثقة: "استعدوا للعودة".

رونالدو (34 عاما) سجّل 21 هدفا في 35 مباراة مع يوفنتوس منذ انتقاله إليه قادما من ريال مدريد مطلع الموسم الجاري.

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