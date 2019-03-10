بالفيديو – وكأن يوفنتوس يحتاج لهدايا .. نابولي يتعادل مع ساسولو

سقط نابولي في فخ التعادل الإيجابي أمام ساسولو في ملعب مابي في مباراة ضمن الجولة 27 في الدوري الإيطالي.

انتهى الشوط الأول سلبيا قبل أن يفتتح دومينيكو بيراردي أهداف اللقاء لساسولو بعد 7 دقائق من بداية الشوط الثاني بعد متابعة لتسديدة طائشة أخفق دفاع نابولي في إبعادها.

وضغط نابولي لتحقيق التعادل وتحقق له ما أراد في الدقيقة 86 عبر الإيطالي لورينزو إنسيني بهدف ماركة مسجلة بباطن القدم لكن الوقت لم يسعفه لإحراز هدفا ثانيا يحقق به الانتصار.

نابولي فشل في تحقيق الانتصار للمرة الرابعة في آخر 5 مباريات، انتصاره الوحيد جاء أمام بارما 4-0 في الجولة الـ25.

فيما فشل ساسولو في تحقيق أي انتصار في الكالتشيو للأسبوع السادس على التوالي، محققا 3 انتصارات و3 هزائم.

ورفع الفريق السماوي رصيده للنقطة 57 في المركز الثاني خلف المتصدر يوفنتوس بفارق 18 نقطة، وأمام ميلان صاحب المركز الثالث بـ6 نقاط فقط، بينما يحتل ساسولو المركز الـ12 برصيد 32 نقطة.

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