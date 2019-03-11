مدرب المنتخب: السعيد لا يناسب خطة أجيري.. ولم يضغط علينا أي أحد لاستبعاد رمضان

كشف تيتو جارسيا المدرب العام لمنتخب مصر أسباب استبعاد عبد الله السعيد ورمضان صبحي من معسكر الفراعنة في مارس الجاري.

وصرح تيتو خلال استضافته ببرنامج الماتش: "عبد الله السعيد من أفضل لاعبي الدوري المصري، لكن طريقة توظيفه في بيراميدز لا تتفق مع خطتنا، فهو يلعب في المركز 10 وكمهاجم متأخر".

وأوضح المدرب الإسباني: "نلعب أحيانا بطريقة 4-4-2 وأعتقد أن السعيد مركزه الأفضل قلب هجوم متأخر ولكن لا نلعب بهذه الطريقة".

وشدد جارسيا: "إمكانيات عبد الله السعيد لا تقبل الشك، فأرقامه تتحدث عنه، لا أقول أن ليس لديه فرصة للانضمام للمنتخب في المستقبل، ولكن في الوقت الحالي نحتاج 2 مهاجمين، ولا أقصد بالطبع أن السعيد ليس لديه فرص في الانضمام للمنتخب مستقبلا".

وانتقل مدرب المنتخب للحديث عن لاعب الأهلي رمضان صبحي، مؤكدا: "لم يضغط علينا أي أحد لاستبعاده، وأدعو وكيل اللاعب للكشف عن الأسباب الحقيقية التي يتحدث عنها".

وواصل: "نختار القائمة وفقا لأسباب فنية ورياضية ورمضان ليس في حساباتنا في الوقت الحالي، من الممكن أن يكون معنا في المستقبل، وهناك مئات اللاعبين يستحقون الفرصة".

ولفت: "نشاهد جميع مباريات الدوري ونعرف كل اللاعبين ونتابعهم سواء داخل أو خارج مصر، القائمة بها مفاجآت لأنها تضم عدة لاعبين من أندية مختلفة نجهزهم لمباراة النيجر وودية نيجيريا التي ستكون فرصة ثمينة لتقييم مستوى اللاعبين عندما يلعبون تحت ضغط جماهيري خارج ملعبهم".

وأردف تيتو جارسيا: "من الصعب إقناع الجميع بهذه الخيارات، نختار اللاعبين وفقا لطريقة اللعب وطبيعة المنافس".

وكرر في ختام تصريحاته: "لا يمكن على الإطلاق أن يحدث تدخل من جهات خارجية في خيارات اللاعبين، بل يتم الأمر في اجتماع مغلق بين 5 أعضاء بالجهاز الفني، والقرار الأخير يكون لخافيير أجيري صاحب القرار النهائي، لا نفهم العربية ولا نتابع ما يقال عن اللاعبين المنضمين بل نختار وفقا لقناعاتنا".

نادر شوقي وكيل رمضان صبحي قال في وقت سابق: " استبعاد رمضان أمر غير مفهوم، وهو أيضا أمر غير فني. أعلم تماما منذ تولي الجهاز الفني الحالي لمنتخب مصر أنه لن يضم رمضان لأسباب أخرى غير فنية ولكني لن أكشف عنها". (طالع التفاصيل)

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري قائمة الفراعنة لمعسكر شهر مارس والذي يتخلله مباراتي النيجر ونيجيريا. (تعرف على القائمة)

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