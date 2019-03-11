عامر حسين عن تأجيل لقاء الزمالك: اتحاد الكرة لا يتأخر عن أي فريق يُمثل مصر

تحدث عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري عن قرار تأجيل لقاء الزمالك أمام المقاولون العرب، مشيرا إلى "اتحاد الكرة لا يتأخر عن أي فريق يمثل مصر".

وقال عامر حسين: "الزمالك طلب تأجيل لقاء المقاولون بسبب موقعة الجزائر الهامة، وهنا هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وصى بضرورة مساعدة الزمالك لأنه يُمثل مصر".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة المحور "اتحاد الكرة لا يتأخر أبدا على أي فريق يُمثل الكرة المصرية".

وواصل "كانت هناك بعض الأمور يجب حلها قبل قرار التأجيل، مثل موافقة المقاولون وبالفعل حللنا كل الأمور".

وأشار "رئيس الزمالك أخبرنا بأنه سينتظر ما تسفر عنه نتيجة لقاء الفريق ضد جور ماهيا، وبعدها سيتقدم بالطلب الرسمي".

وأكمل حديثه قائلا: "تم تجهيز كل شيء الآن وتم التواصل مع المنتخب أيضا والمقاولون العرب".

وعن إقامة المباراة في الـ 20 من شهر مارس، أشار عامر حسين "حرصت على أن يلعب الزمالك يوم 20 ليدخل لقاء القمة وهو في نفس عدد مباريات الأهلي".

وكان من المقرر أن يلعب الزمالك ضد المقاولون العرب في الدوري يوم الخميس المقبل، قبل مواجهة نصر حسين داي الجزائري يوم الأحد في الجولة السادسة للكونفدرالية خارج الديار.

رئيس نادي الزمالك أعلن مساء اليوم الأحد موافقة اتحاد الكرة على تأجيل المباراة. (طالع التفاصيل)

الآن، الزمالك سيلعب ضد نصر حسين داي يوم الأحد المقبل في الـ 17 من شهر مارس في الجزائر في الجولة السادسة والأخيرة من كأس الكونفدرالية.

بعدها يلعب الزمالك ضد المقاولون العرب يوم الأربعاء في الدوري المصري في الـ 20 من نفس الشهر، ثم معسكر منتخب مصر، ثم القمة.

الزمالك يواجه الأهلي في الـ 30 من شهر مارس المقبل.

طالع أيضا

الفارس الأبيض يقف على صدارة مجموعته

كواليس تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون.. شرط بسبب الأهلي وموافقة المنتخب

سيناريوهات تأهل الزمالك لربع نهائي الكونفدرالية

فرمان من الزمالك ضد حميد أحداد

الزمالك يعلن تأجيل لقاء المقاولون العرب بموافقة اتحاد الكرة