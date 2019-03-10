الأهلي يفتح الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة شبيبة الساورة

الأحد، 10 مارس 2019 - 18:52

كتب : FilGoal

كريم نيدفيد - الأهلي - شبيبة الساورة - رمضان صبحي - وليد سليمان - من الصفحة الرسمية لـ الأهلي

أعلن النادي الأهلي فتح باب الحجز الإلكتروني لجماهيره لشراء تذاكر مباراة شبيبة الساورة في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد شبيبة الساورة الجزائري السبت المقبل بملعب برج العرب في الجولة الأخيرة لمجموعات دوري الأبطال.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني.

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ويتصدر شبيبة الساورة المجموعة برصيد 8 نقاط ثم الأهلي بـ7 نقاط وفيتا بنفس الرصيد وأخيرا سيمبا بـ6 نقاط.

ويحتاج الأهلي للفوز على شبيبة الساورة بأي نتيجة لضمان التأهل لدور الثمانية من دوري الأبطال.

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