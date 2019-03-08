مؤتمر سولشاير: مارسيال جاهز لمواجهة أرسنال.. وهذا ما يحتاجه راشفورد للتطور بشكل أكبر

منذ قدومه إلى مانشستر يونايتد وهو لا يتوقف عن حمل الأخبار السعيدة لجماهير فريقه. أولي جونار سولشاير يحمل نبأ آخر سعيد.. أنتوني مارسيال جاهز لمواجهة أرسنال.

الشياطين الحمر تنتظرهم مهمة صعبة أمام المدفعجية يوم الأحد في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي، ولكنهم يأملون في الحصول على دفعة قوية بعد العودة التاريخية أمام باريس سان جيرمان والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسولشاير تحدث عن العديد من النقاط في المؤتمر، وتطرق إلى أداء الثنائي ماركوس راشفورد وروميلو لوكاكو، إضافة إلى مستقبله مع النادي، وكل الآتي على لسانه.

الإصابات

"أنتوني مارسيال جاهز لمواجهة أرسنال هذا الأسبوع، سيكون جاهزا للقاء. آمل أن يعود نيمانيا ماتيتش أو أندير هيريرا أيضا".

"هما فقط يحتاجان يومين آخرين للتدريب مع الفريق، لقد أدوا بشكل جيد عملية الاستشفاء".

الأجواء بعد الانتصار التاريخي على باريس

"لا توجد مشاكل أيا كان الأمر. تأهلنا إلى ربع النهائي والذي هو بمثابة أمر متوقع أحيانا من مانشستر يونايتد".

"الأمر يتعلق بالطريقة التي تأهلنا بها، والاحتفالات بعد المباراة والهدف المتأخر، ولكن مجددا لا توجد مشاكل، لدينا مباراة أرسنال وعلينا أن نكون مستعدين لها".

مستقبله مع يونايتد

"أنا فقط هنا كي أؤدي وظيفتي، لا يمكن أن تحظى بعقدين حينما تكون مدربا، لذا عقدي مع مولده (فريقه السابق) تم إنهائه، وأنا متعاقد هنا حتى شهر يونيو المقبل".

مساعدة النادي في خطط الصيف المقبل "بقدر ما أنت بحاجة للنظر لموسم الإعداد فقد نظرنا فيه ونظرت إلى اللاعبين. آمل أن من يوقع سيبقى في النادي لعدة سنوات".

"رغبة اللاعبين في استمراري؟ بالطبع أحب تدريب هؤلاء الصبية والعمل هنا، وقلتها من قبل عدة مرات، أنا فقط أفعل ما يتوجب علي في كل يوم، وعندما يأتي وقت اتخاذ القرار سنفكر في الأمر".

"جاء السير أليكس لتدريب الفريق بدون أن يكون لديه أي علاقات ووضع حياته فيها وعليك أن تضع حياتك فيها، وذلك يساعدني على معرفة النادي".

مواجهة أرسنال

"اختيار التشكيل؟ علينا اتخاذ القرارات نفسها التي نتخذها عند كل مباراة، علينا الوضع في الاعتبار طريقة لعب المنافس، من الصعب التنبؤ بإجرائهم أي تغييرات".

"سوف ننظر إلى من جاهز وكيف سنلعب المباراة، إن كنا سنعتمد على عدة أساليب في المباراة أو الهجمات المرتدة. فريد وسكوت مكتوميناي ركضوا كثيرا أمام باريس وعلينا أن نضع ذلك في اعتبارنا".

تطور ماركوس راشفورد

"بقائه في يونايتد لفترة طويلة سيكون رائعا. نطلق على اللاعبين الذي يبقون لفترة طويلة أو يلعبون في نادي واحد أساطير، وآمل أن يكون راشفورد واحدا منهم. الأمر يعود إليه وإن واصل الأداء بهذه الطريقة فسيبقى في النادي".

"لا يمكنك أن ترى الكثير من التغيير للاعب خلال 3 أشهر ولكنه مازال 21 عاما ولديه العذر إن كان هناك توقعات كبيرة لم يتمكن من الوفاء بها أحيانا. لا تتوقع منه الاستمرارية بعد ولكن لديه الإمكانيات والقدرة على إنهاء الهجمة".

"نعم بإمكانه أن يكون هدافا ولكن عليه تسجيل المزيد من الأهداف مثل روميلو لوكاكو. أهداف ماركوس تكون رائعة أحيانا وتسديداته حساسة ولكنك تستطيع رؤية التطور والنضج والتغير في أهداف كريستيانو منذ صغره وحتى الآن".

"لهذا على راشفورد التطور في متابعة الكرة والتحرك داخل الصندوق، وتقليل الابتعاد عن المدافعين وحينها قد يسجل 10 أو 15 هدفا أكثر".

تألق لوكاكو

"لا أظن أنه تغير كثير، طلب منه في بعض الأحيان أن يلعب على الأطراف بشكل أكبر كي يتمكن من صناعة فرص أكثر".

"لكنه الآن بات في العمق بشكل أكبر وإلى جوار لاعب آخر في الهجوم (أمام باريس كان راشفورد). ربما يكونا شراكة جيدة معا، لن أود أن أرى ثنائي مثلهما يركض أمامي (في إشارة إلى المدافعين)".

مانشستر يونايتد يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن أرسنال الخامس، ونقطتين عن تشيلسي السادس الذي تتبقى له مباراة.

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