واصل التألق وهز الشباك، وهذه المرة سجل هدفين قاد بهما فريقه للارتقاء 5 مراكز في جدول ترتيب الدوري المصري.. نتحدث عن خالد قمر.

مهاجم الزمالك واتحاد الشرطة الأسبق سجل 10 أهداف في مسابقة الدوري من إجمالي 13 هدفا مع الفريق السكندري في جميع البطولات.

وهدفاه في شباك الإنتاج الحربي ساعدا زعيم الثغر على الانتصار بأربعة أهداف لهدفين في الجولة 24 من الدوري المصري، ليقفز الفريق إلى المركز العاشر.

FilGoal.com أجرى حوارا مع المهاجم صاحب الـ30 عاما، وفيه تحدث عن العديد من النقاط، وكل الآتي على لسانه.

لقب الهداف ومصير الاتحاد

لقب الهداف يساعدني زملائي على تحقيقه. حصلت على هذا اللقب موسم 2013 مع اتحاد الشرطة، وإن شاء الله استطيع تحقيقه مع الاتحاد هذا الموسم.