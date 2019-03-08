خاص حوار في الجول - قمر يتحدث عن لقب الهداف وقميص المنتخب.. فترة ذهبية واعتزال مع الاتحاد
الجمعة، 08 مارس 2019 - 11:33
كتب : أحمد شاكر
واصل التألق وهز الشباك، وهذه المرة سجل هدفين قاد بهما فريقه للارتقاء 5 مراكز في جدول ترتيب الدوري المصري.. نتحدث عن خالد قمر.
خالد قمر
النادي : الاتحاد السكندري
مهاجم الزمالك واتحاد الشرطة الأسبق سجل 10 أهداف في مسابقة الدوري من إجمالي 13 هدفا مع الفريق السكندري في جميع البطولات.
وهدفاه في شباك الإنتاج الحربي ساعدا زعيم الثغر على الانتصار بأربعة أهداف لهدفين في الجولة 24 من الدوري المصري، ليقفز الفريق إلى المركز العاشر.
FilGoal.com أجرى حوارا مع المهاجم صاحب الـ30 عاما، وفيه تحدث عن العديد من النقاط، وكل الآتي على لسانه.
لقب الهداف ومصير الاتحاد
لقب الهداف يساعدني زملائي على تحقيقه. حصلت على هذا اللقب موسم 2013 مع اتحاد الشرطة، وإن شاء الله استطيع تحقيقه مع الاتحاد هذا الموسم.
كنا في كبوة وتمكنا من الخروج منها. فريقنا يملك لاعبين صغار في السن ويقع عليهم ضغط كبير وقلق من المركز الذي تواجد به الفريق. لو لعبنا دون ضغط سنحتل مركز من الخمسة الأوائل.
نادي الاتحاد مستحيل يهبط إلى الدرجة الثانية. الفوز على الإنتاج مهم جدا أمام فريق محترم جدا ومعه جهاز فني محترم بقيادة مختار مختار.
سعيد جدا بإحرازي هدفين، أعتقد أن هذا خامس أهدافي خلال 3 مباريات. رغبتنا هي الارتقاء بالاتحاد لمركز مناسب له ولجمهوره وشعبيته.
هجوم الجمهور على المدرب حلمي طولان؟ مثلما قال الكابتن حلمي: هذه الناس جاءت خصيصا من أجل مهاجمته فقط، هم لا يمثلون جمهور الاتحاد.
الاتحاد لديه جمهور كبير وعظيم ودائما في ظهرنا ويساندنا ويدعمنا ونحترمهم جدا.
موقف المنتخب
تجاهل المنتخب؟ لا يوجد تجاهل. (خافيير) أجيري - مدرب المنتخب - حضر مباريات لي وشاهدني في أخر 3 مباريات وأحرزت خمسة أهداف.
إن اختارني فسأبذل قصارى جهدي وإن لم يفعل فأيضا سأواصل بذل المزيد من الجهد في الملعب.
طموحي تحقيق لقب الهداف خلال هذا الموسم، والأهم الصعود بالاتحاد لأحد المراكز المتقدمة في جدول الترتيب.
عندي أمل كبير أن انضم للمنتخب في البطولة المقبلة، أملك خبرات ولعبت من قبل للمنتخب وكنت أسير بشكل جيد. هذه السنة من أحسن السنين الكروية في حياتي.
لا اعترف بالسن. عمر مازال 30 عاما ولكن السن ليس له أي تأثير طالما لا أدخر جهدا في الملعب.
طموح مع الاتحاد
طموحي الشخصي إسعاد جماهير الاتحاد ونفسي أحقق معهم بطولة هذا الموسم ونهدي لهم بطولة كأس مصر، ونلعب في إفريقيا،وإن لم يحدث ذلك فرغبتنا التواجد بمركز من الخمسة الأوائل.
أتمنى ختام مسيرتي في نادي الاتحاد. سعيد جدا معهم ومحمد مصيلحي - رئيس النادي - مثل أخي الكبير ودائما يدعمني هو والإدارة والجمهور.
أتمنى المساهمة في تحقيق شيئا ما خلال هذا الموسم والمقبل وبإذن الله أختم مسيرتي في الاتحاد. هذا النادي له فضل كبير علي بعد الله.
مشادة مباراة الإنتاج
حدثت بعض المناوشات بعد احتساب ركلة جزاء للإنتاج، في البدء لم يحتسبها حكم اللقاء ولكنه عاد واحتسبها مرة أخرى.
لكن في النهاية هذه أزمة ملعب وكل لاعبي الإنتاج إخوتي ولا توجد أزمة على الإطلاق.
📸 جدل كبير ومشادات بين جهازي الإنتاج الحربي والاتحاد مع حكم المباراة في لقطة ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم محمد عادل لأحمد شديد قناوي لاعب الإنتاج pic.twitter.com/mrHKNZXbQv— FilGoal (@FilGoal) March 7, 2019
ماذا حدث - الحكم احتسب ركلة جزاء لصالح أحمد شديد قناوي وسط اعتراضات بالجملة من لاعبي الاتحاد السكندري.
المباراة توقفت لأكثر من 7 دقائق وسط اعتراضات من جانب الفريقين والجهاز الفني للإنتاج. ركلة الجزاء اُحتسبت وحولها محمود البدري في الشباك ليُعادل النتيجة إلى 2-2 وقتها.
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