بالفيديو - ليلة الثلاثيات.. تشيلسي يتخطي كييف.. ونابولي يضرب سالزبورج بالدوري الأوروبي

الخميس، 07 مارس 2019 - 23:51

كتب : FilGoal

تشيلسي - دينامو كييف

تشيلسي نابولي

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