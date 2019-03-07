فيلايني يعلن اعتزاله الدولي رسميا: أتيح الفرصة للجيل الجديد في فترة ناجحة لبلجيكا

الخميس، 07 مارس 2019 - 23:15

كتب : FilGoal

فيلايني - فرنسا - بلجيكا

أعلن مروان فيلايني لاعب شاندونج لونينج الصيني اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلجيكا رسميا.

مروان فيلايني

النادي : شاندونج ليونينج

بلجيكا

وكتب فيلايني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس "بعد 12 عاما من تمثيل منتخب بلجيكا في أعلى المستويات قررت اعتزال اللعب الدولي".

وأضاف "لم يكن قرارا سهلا ولكنني أشعر أن هذا هو الوقت المناسب لي للاعتزال وإتاحة الفرصة أمام الجيل القادم من اللاعبين لإكمال هذه الفترة الناجحة في تاريخ كرة القدم البلجيكية".

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وتابع لاعب مانشستر يونايتد السابق "أنا فخور بتمثيل بلجيكا 87 مرة والمشاركة في كأس العالم مرتين وكذلك في اليورو، ولدي العديد من الذكريات الرائعة منذ ظهوري الأول مع الفريق في عام 2007 وحتى كأس العالم الأخير".

وأكمل فيلايني "أنا فخور جدا لكون بلجيكا هي الأولى حاليا في تصنيف الفيفا".

وأتم "أود توجيه الشكر لكل من كان جزءا من مسيرتي الدولية وأشكر كل الجماهير التي سافرت معنا لتشجيعنا وأتمنى للفريق والمدرب النجاح في تصفيات اليورو المقبلة.. شكرا بلجيكا".

وخلال الـ87 مباراة التي شارك فيها فيلايني مع بلجيكا سجل 18 هدفا وصنع 4 وحصل على برونزية المونديال التاريخية كأفضل إنجاز في تاريخهم.

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