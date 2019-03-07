نادي الشباب البحريني يطالب معايشة مدربه مع دياز في معسكر بيراميدز

أرسل نادي الشباب البحريني خطابا رسميا إلى نادي بيراميدز يطلب من خلاله قضاء هيثم عبد القادر المدير الفني للفريق لفترة معايشة مع رامون دياز.

وطلب النادي خلال خطابه لـ بيراميدز قضاء هيثم عبد القادر الذي يحمل الجنسية السورية لفترة معايشة تحت قيادة رامون دياز المدير الفني لـ بيراميدز خلال معسكر الفريق في الإمارات.

ويرغب النادي البحريني في تواجد مدربه مع دياز في الفترة ما بين 12 مارس الجاري وحتى الـ 20 من نفس الشهر.

ولا يُمانع هيثم عبد القادر التواجد في مصر، في حالة رفض بيراميدز تواجده في معسكر الإمارات.

معسكر بيراميدز يبدأ في الإمارات في الأسبوع الثاني من شهر مارس، ويستمر لمدة أسبوعين يتخللها مباريات ودية.

ولعب بيراميدز 24 مباراة في الدوري المصري هذا الموسم وحصد 48 نقطة في المركز الثالث.

اقرأ أيضا:

شمس ميسي تضيء سماء الأرجنتين

في الجول يكشف تفاصيل أزمة استاد بورسعيد

أليجري: أنتم تنظرون للجانب الفارغ من الكأس.. ضحكت مع الرئيس بسببكم ولم أطلب الرحيل

تقرير: بوتراجينيو تواصل مع زيدان.. وشروط من الفرنسي لقبول المهمة

"روبن لن يلحق بمواجهة ليفربول.. وكومان اقترب من العودة"