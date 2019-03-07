نادي الشباب البحريني يطالب معايشة مدربه مع دياز في معسكر بيراميدز
الخميس، 07 مارس 2019 - 23:05
كتب : FilGoal
أرسل نادي الشباب البحريني خطابا رسميا إلى نادي بيراميدز يطلب من خلاله قضاء هيثم عبد القادر المدير الفني للفريق لفترة معايشة مع رامون دياز.
وطلب النادي خلال خطابه لـ بيراميدز قضاء هيثم عبد القادر الذي يحمل الجنسية السورية لفترة معايشة تحت قيادة رامون دياز المدير الفني لـ بيراميدز خلال معسكر الفريق في الإمارات.
ويرغب النادي البحريني في تواجد مدربه مع دياز في الفترة ما بين 12 مارس الجاري وحتى الـ 20 من نفس الشهر.
ولا يُمانع هيثم عبد القادر التواجد في مصر، في حالة رفض بيراميدز تواجده في معسكر الإمارات.
March 7, 2019
معسكر بيراميدز يبدأ في الإمارات في الأسبوع الثاني من شهر مارس، ويستمر لمدة أسبوعين يتخللها مباريات ودية.
ولعب بيراميدز 24 مباراة في الدوري المصري هذا الموسم وحصد 48 نقطة في المركز الثالث.
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