7 صور توضح لماذا كان لوكاكو هو رجل انتصار يونايتد المثير على سان جيرمان

قبل أسبوع واحد فقط من الآن كان روميلو لوكاكو سجل تسعة أهداف في كل البطولات رفقة مانشستر يونايتد الأمر الذي عرضه لانتقادات لاذعة.

روميلو لوكاكو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

لكن سبعة أيام فقط حولت المهاجم البلجيكي من مغضوب عليه من جماهير الشياطين الحُمر إلى نجمهم الأول خلال تلك الفترة.

ففي تلك الفترة سجل لوكاكو ستة أهداف في ثلاث مباريات خاضها في كل البطولات بواقع هدفين في كل لقاء وهو أمر يحدث لأول مرة في مسيرة المهاجم البلجيكي صاحب الـ25 عاما.

أهداف لوكاكو ساهمت بشكل رئيسي في انتصار يونايتد على كريستال بالاس بـ3-1، ثم عبور ساوثامبتون بصعوبة 3-1، والفوز الأهم جاء على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بـ3-1 ليحجز الفريق مقعده في ربع نهائي المسابقة.

"طلب مني سولشاير أنا وراشفورد أن نضغط كثيرا على وسط سان جيرمان وأنا أشعر بالراحة حينما ألعب بجوار ماركوس".

ضغط راشفورد بقوة على كيهلر فأجبره التمرير للخلف وهنا استغل لوكاكو الأمر وسبق تياجو سيلفا إلى الكرة ليراوغ بوفون ويسجل هدفا بعد دقيقتين فقط.

هدف جعل يونايتد يبدأ المباراة بطريقة مثالية.

لوكاكو تميز أيضا في ضغطه على وسط ودفاع سان جيرمان يمينا ويسارا، ولم يكتف بذلك أيضا بل كان هو أول من يتسلم الكرة في وسط ملعب فريقه ليبدأ الهجمة المرتدة.

هذا عن دوره الهجومي فماذا حدث في لقطة الهدف الثاني؟

"أخبرت راشفورد أن عليه التسديد من أي مكان وسأركض خلف الكرة مهما حدث".

"في بعض الأحيان الأخرى لا يكون هناك أي لاعب قريب من المرمى، لكن تلك المرة لوكاكو كان هناك ومستعد للتسجيل" سيلفانو مارتينا وكيل أعمال جيانلويجي بوفون.

عقب تسجيل راشفورد ركلة الجزاء الحاسمة والتي كانت كفيلة بإهداء يونايتد التأهل لربع النهائي واقتناص الفوز التاريخي ظل اللقاء مستمرا لما يقرب من ست دقائق.

في ذلك الوقت كان آشلي يونج خرج ليشارك بدلا منه ماسون جرينوود لدعم الهجوم ولكن الآن احتاج الفريق إلى مدافع إضافي يشتت العرضيات أيضا وقوي في الالتحامات البدنية.

لوكاكو قام بدوره هنا على أفضل ما يكون وتمركز في قلب دفاع يونايتد.

"منذ قدوم سولشاير كانت لديه خطة واضحة وطلب مني التحسن خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع وأن أكون دقيقا في الملعب وأن الأمر سيحتاج لبعض الوقت وبالفعل كل شيء يسير جيدا الآن معه وأنا في أتم لياقتي البدنية".

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