إثارة الأهداف التعاونية تحكم تعادل إشبيلية ضد براج.. وإنتر يرفض الانتصار في ألمانيا

أهداف تعاونية كتبت تعادل إشبيلية الإسباني وسلافيا براج التشيكي بهدفين لكل فريق في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

وسام بن يدر استغل خطأ مبكرا للغاية في الثانية 23 ليهز شباك براغ بتسديدة متقنة.

لكن الحظ وقف بجانب سلافيا براج، لتصطدم تسديدة ميروسلاف ستوتش بمدافع إشبيلية وتتحول داخل الشباك في الدقيقة 25.

التعاون بين الفريقين لم يتوقف هنا. منير الحدادي يُسدد على الطائر في الدقيقة 28 بعد ركلة ركنية رائعة، لتصطدم تسديدته بمدافع براج وتهز الشباك من جديد.

وقبل نهاية الشوط الأول، وبنفس الطريقة سجل أليكس كرال هدف التعادل لبراج بمساعدة من دفاع إشبيلية في الدقيقة 40.

ولم يظهر التعاون في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2 قبل موقعة الإياب في التشيك.

وفي لقاء آخر أهدر إنتر ركلة جزاء أمام آينتراخت فرانكفورت ليعود بالتعادل من ألمانيا.

وتصدى سمير هاندانوفيتش لفرصتين محققتين لصالح فرانكفورت، ليحافظ على نظافة شباك إنتر.

لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي قبل موقعة الإياب في إيطاليا.

واقترب فياريال الإسباني بشدة من الوصول لربع نهائي الدوري الأوروبي، بعدما انتصر خارج أرضه بثلاثية مقابل هدف أمام زينت.

فيسنتي إيبورا سجل أولا من رأسية في الدقيقة 33 لصالح فياريال، قبل أن يتعادل زينت من لمسة سردار أزمون من عند خط المرمى في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني، نجح فياريال في خطف الانتصار بفضل هدفي جيرارد مورينو ومانويل مورلانيس في الدقيقة 64 و71.

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