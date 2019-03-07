أزمات ريال مدريد مستمرة.. لوبيتيجي ينوي رفع قضية على النادي

الخميس، 07 مارس 2019 - 22:09

كتب : رامي جمال

جولين لوبيتيجي - ريال مدريد

يبدو أن الأزمات ستظل تلاحق ريال مدريد خلال الموسم الجاري بشكل مكثف فالخروج من دوري أبطال أوروبا والهزيمة في كلاسيكو الدوري والكأس لم يكن سوى مجرد بداية.

وينوي جولين لوبيتيجي المدير الفني السابق للوس بلانكوس رفع قضية على النادي لرغبته الحصول على قيمة تعاقده مع النادي كاملة عقب إقالته.

وقال لوبيتيجي لإذاعة "الترانزيستور" الإسبانية إنه يريد الحصول على كافة مستحقاته لقيمة تعاقده الذي كان من المفترض أن يستمر لثلاث سنوات.

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وأكد لوبيتيجي أنه فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لم يتحدث معه مطلقا في وقت سابق حول احتمالية خسارته لوظيفته.

وشدد المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا أنه ليس لديه أي ضغينة تجاه ريال مدريد لكنه يريد مستحقاته فقط.

وكان لوبيتيجي تولى مسؤولية ريال مدريد قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم 2018 بعقد يمتد لثلاث سنوات ما أدى لإقالته من تدريب الماتادور قبل المونديال.

وأقيل المدرب من منصبه في ريال مدريد عقب الهزيمة في الكلاسيكو في الدور الأول من الدوري الإسباني بملعب كامب نو بخمسة أهداف لهدف.

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