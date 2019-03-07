بالفيديو – بطاقة حمراء غيرت كل شيء.. رين يُدمر أرسنال ويُقربه من حافة السقوط في الدوري الأوروبي

الدقيقة 40 يخرج سوكراتيس مطرودا، لتنقلب الأمور رأسا على عقب. رين الفرنسي يفوز على أرسنال بثلاثية مقابل هدف في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

ثلاثية رين صعبت الأمور على كتيبة أوناي إيمري ليقترب الفريق الفرنسي من خطف بطاقة التأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي، والإطاحة بـ أرسنال.

أرسنال سجل أولا عن طريق أليكس إيوبي في الدقيقة الثالثة بعد عرضية فشل حارس أصحاب الأرض في التعامل معها لتهز شباكه.

ومع أفضلية أرسنال في الشوط الأول، جاءت لقطة المباراة بطرد سوكراتيس في الدقيقة 40 بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

سوكراتيس يغادر الملعب وبنيامين بوريجياد يستعد لتسديد الركلة الحرة، وينجح في التسجيل.

لينتهي الشوط الأول 1-1 ويُسيطر رين بالطول والعرض على مجريات الشوط الثاني.

السيطرة تحولت لهدف في الدقيقة 64 بعدما فشل ناتشو مونريال في التعامل مع عرضية مهدي زيفاني ليضعها بالخطأ في الشباك.

رين استمر في الضغط، وأرسنال استمر بالتراجع. والنتيجة، هدف ثالث.

الرائع إسماعيلا سار استقبل عرضية من حاتم بن عرفة في الدقيقة 89 ليهز الشباك ويُقرب فريقه من الوصول لربع نهائي البطولة.

أرسنال يستعد لاستضافة رين يوم الخميس المقبل في إياب دور الـ 16، ويحتاج للانتصار بهدفين مقابل لا شيء للوصول للدور المقبل من البطولة.

وفي لقاء آخر انتصر دينامو زغرب الكرواتي على بنفيكا البرتغالي بهدف مقابل لا شيء في إطار نفس الدور.

هدف المباراة الوحيد جاء من علامة الجزاء عن طريق برونو بيتكوفيتش في الدقيقة 38.

وفشلت محاولات بنفيكا في تعديل النتيجة، لينتصر صاحب الأرض قبل موقعة الإياب.

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