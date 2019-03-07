طولان: إصرار اللاعبين أمام الإنتاج كان رائعا.. ومن يتعامل مع مصيلحي يدرك معنى الاحترافية

إشادات واسعة انهالت من حلمي طولان المدير الفني للاتحاد السكندري على لاعبيه ورئيس النادي عقب التغلب على الإنتاج الحربي اليوم الخميس.

وفاز الاتحاد على الإنتاج بأربعة أهداف لهدفين في ملعب بتروسبورت في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 24 من الدوري.

وتحدث طولان لقناة "أون سبورت" عقب المباراة قائلا: "أشكر كل اللاعبين على المجهود الرائع الذي قدموه طوال المباراة".

وأضاف "إصرار اللاعبين كان مميزا للغاية خاصة في مواجهة كانت صعبة ضد فريق كبير وقوي مثل الإنتاج الحربي".

وانتقل طولان للإشادة برئيس النادي محمد مصيلحي قائلا: "من يتعامل مع مصيلحي لا يريد التعامل مع رئيس نادي آخر هو شخص رائع".

وأتم "هو يتعامل باحترافية ولا أقول ذلك مجاملة بل من الوارد أن أرحل عقب ثواني فلا يوجد في تعاقدي أي شرط جزائي ولكنه شخص رائع هو ومجلس إدارته ويوفرون كل سبل النجاح لنا".

ويحتل الاتحاد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة عقب خوضه لـ24 مباراة.

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