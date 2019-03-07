طولان: إصرار اللاعبين أمام الإنتاج كان رائعا.. ومن يتعامل مع مصيلحي يدرك معنى الاحترافية

الخميس، 07 مارس 2019 - 21:34

كتب : FilGoal

حلمي طولان - الاتحاد السكندري

إشادات واسعة انهالت من حلمي طولان المدير الفني للاتحاد السكندري على لاعبيه ورئيس النادي عقب التغلب على الإنتاج الحربي اليوم الخميس.

وفاز الاتحاد على الإنتاج بأربعة أهداف لهدفين في ملعب بتروسبورت في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 24 من الدوري.

وتحدث طولان لقناة "أون سبورت" عقب المباراة قائلا: "أشكر كل اللاعبين على المجهود الرائع الذي قدموه طوال المباراة".

أخبار متعلقة

انتفاضة الـ 37 دقيقة تُدمر الإنتاج.. الاتحاد يفوز ويقفز 5 مراكز في الدوري فرج عامر: نرفض انتقال أبو جبل للزمالك لعدة أسباب الشوالي: صلاح مثل رونالدو وميسي.. لن يتألق كل مباراة لأنه ليس لاعب بلاي ستيشن

وأضاف "إصرار اللاعبين كان مميزا للغاية خاصة في مواجهة كانت صعبة ضد فريق كبير وقوي مثل الإنتاج الحربي".

وانتقل طولان للإشادة برئيس النادي محمد مصيلحي قائلا: "من يتعامل مع مصيلحي لا يريد التعامل مع رئيس نادي آخر هو شخص رائع".

وأتم "هو يتعامل باحترافية ولا أقول ذلك مجاملة بل من الوارد أن أرحل عقب ثواني فلا يوجد في تعاقدي أي شرط جزائي ولكنه شخص رائع هو ومجلس إدارته ويوفرون كل سبل النجاح لنا".

ويحتل الاتحاد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة عقب خوضه لـ24 مباراة.

اقرأ أيضا:

شمس ميسي تضيء سماء الأرجنتين

في الجول يكشف تفاصيل أزمة استاد بورسعيد

أليجري: أنتم تنظرون للجانب الفارغ من الكأس.. ضحكت مع الرئيس بسببكم ولم أطلب الرحيل

تقرير: بوتراجينيو تواصل مع زيدان.. وشروط من الفرنسي لقبول المهمة

"روبن لن يلحق بمواجهة ليفربول.. وكومان اقترب من العودة"

طولان الاتحاد السكندري في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

إثارة الأهداف التعاونية تحكم تعادل إشبيلية ضد براج.. وإنتر يرفض الانتصار في ألمانيا 7 دقيقة | أوروبا
أزمات ريال مدريد مستمرة.. لوبيتيجي ينوي رفع قضية على النادي 17 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – بطاقة حمراء غيرت كل شيء.. رين يُدمر أرسنال ويُقربه من حافة السقوط في الدوري الأوروبي 17 دقيقة | أوروبا
مباشر الدوري الأوروبي - تشيلسي (1) كييف (0).. نابولي وفالنسيا يسجلان الثاني 39 دقيقة | أوروبا
طولان: إصرار اللاعبين أمام الإنتاج كان رائعا.. ومن يتعامل مع مصيلحي يدرك معنى الاحترافية 52 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – برنامج تدريبي مكثف لـ محمود علاء للحاق بلقاء جور ماهيا 52 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع البدري لخلافة جروس 2 شيكابالا: الدوري لـ الزمالك وما حدث سابقا لن يتكرر.. وهذا الثنائي يعجبني في الأهلي 3 الأهلي: حملة ضد الشحات ورمضان صبحي؟ الجماهير لا تقبل الأعذار 4 عامر حسين يرد على عبد الحفيظ: وضع الأهلي مختلف عن الزمالك.. وهذا شرط قبول طلب التأجيل

قد ينال إعجابك