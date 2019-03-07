وكيل بوفون: الأمطار هي سبب خطأه ضد يونايتد

دافع سيلفانو مارتينا وكيل أعمال الحارس الإيطالي المخضرم لباريس جيرمان جيانلويجي بوفون عن الخطأ الذي ارتكبه ضد مانشستر يونايتد.

جيانلويجى بوفون النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وفشل بوفون في التصدي لتسديدة من ماركوس راشفورد لترتد الكرة إلى روميلو لوكاكو الذي سجل هدفا ثانيا مهد به طريق العودة لفريقه لخطف الانتصار في النهاية.

وتحدث مارتينا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي قائلا: "هناك دائما الكثير من النقد خاصة في إيطاليا، أنا واثق من أن الملعب المبتل لم يساعده بسبب الأمطار".

وأضاف "في بعض الأحيان الأخرى لا يكون هناك أي لاعب قريب من المرمى، لكن تلك المرة لوكاكو كان هناك ومستعد للتسجيل".

وشدد "أنا واثق من أن جيجي نسي الأمر بالفعل".

وعن تجديد تعاقد بوفون مع سان جيرمان والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري قال: "أنا أتحدث مع النادي ولا أتبع الشائعات".

وأتم "لندع الوقت يمر وبعدها سنتخذ القرار".

وفاز يونايتد على سان جيرمان بثلاثة أهداف لهدف في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في ملعب حديقة الأمراء ليحجز مقعده في ربع نهائي المسابقة للمرة الأولى منذ عام 2013.

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