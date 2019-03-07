انتفاضة الـ 37 دقيقة تُدمر الإنتاج.. الاتحاد يفوز ويقفز 5 مراكز في الدوري

انتفض فريق الاتحاد السكندري في الشوط الثاني رافضا الخسارة أمام الإنتاج الحربي، لينجح في قلب تأخره ويفوز برباعية مقابل هدفين.

الاتحاد فاز على الإنتاج الحربي برباعية مقابل هدفين في الجولة الـ 24 من الدوري المصري.

الإنتاج سجل أولا عن طريق محمود البدري قبل لحظات قليلة من الشوط الأول من ضربة رأس.

لكن الفريق السكندري رفض الاستسلام ليبدأ ثورته من الدقيقة 53 وحتى الدقيقة 90.

خالد قمر سجل أولا في الدقيقة 53 من علامة الجزاء، قبل أن يُضيف بعدها مباشرة عمار حمدي الهدف الثاني من تسديدة بعد مجهود كبير من رزاق سيسيه.

الإثارة استمرت في المباراة، ليحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح أحمد شديد قناوي وسط اعتراضات بالجملة من لاعبي الاتحاد السكندري.

المباراة توقفت لأكثر من 7 دقائق وسط اعتراضات من جانب الفريقين والجهاز الفني للإنتاج. ركلة الجزاء اُحتسبت وحولها محمود البدري في الشباك ليُعادل النتيجة.

وعندما كانت المباراة تتجه للتعادل، ترجم أحمد نبيل "مانجا" لعبة متقنة من ثنائية عمار حمدي وخالد قمر، ليهز شباك الإنتاج بلمسة رائعة في الدقيقة 88.

وحتى لا يترك أي فرصة للإنتاج للعودة بالنتيجة، وجه خالد قمر الضربة القاضية في وجه الإنتاج بهدف رابع أكد انتصار الفريق السكندري.

وقفز الاتحاد السكندري 5 مراكز، ليحتل المركز العاشر بدلا من الـ 15 برصيد 28 نقطة.

وتساوى الاتحاد (24 مباراة – 28 نقطة) مع الإسماعيلي (20 مباراة – 28 نقطة) في المركز العاشر.

بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة 31 في المركز السابع.

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