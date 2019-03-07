انتفاضة الـ 37 دقيقة تُدمر الإنتاج.. الاتحاد يفوز ويقفز 5 مراكز في الدوري

الخميس، 07 مارس 2019 - 21:10

كتب : FilGoal

خالد قمر - الأهلي - الاتحاد

انتفض فريق الاتحاد السكندري في الشوط الثاني رافضا الخسارة أمام الإنتاج الحربي، لينجح في قلب تأخره ويفوز برباعية مقابل هدفين.

الاتحاد فاز على الإنتاج الحربي برباعية مقابل هدفين في الجولة الـ 24 من الدوري المصري.

الإنتاج سجل أولا عن طريق محمود البدري قبل لحظات قليلة من الشوط الأول من ضربة رأس.

أخبار متعلقة

اتحاد الكرة لـ في الجول: برج العرب يستضيف مباراتي الزمالك والإسماعيلي الإفريقيتين اتحاد الكرة يعلن مواعيد الدوري حتى نهاية أبريل في انتظار موقف المشاركين إفريقيا أبو ريدة يوضح.. هل يدرس اتحاد الكرة فكرة إلغاء كأس مصر الداخلية يحبط الاتحاد ليتعادلان بهدف لمثله

لكن الفريق السكندري رفض الاستسلام ليبدأ ثورته من الدقيقة 53 وحتى الدقيقة 90.

خالد قمر سجل أولا في الدقيقة 53 من علامة الجزاء، قبل أن يُضيف بعدها مباشرة عمار حمدي الهدف الثاني من تسديدة بعد مجهود كبير من رزاق سيسيه.

الإثارة استمرت في المباراة، ليحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح أحمد شديد قناوي وسط اعتراضات بالجملة من لاعبي الاتحاد السكندري.

المباراة توقفت لأكثر من 7 دقائق وسط اعتراضات من جانب الفريقين والجهاز الفني للإنتاج. ركلة الجزاء اُحتسبت وحولها محمود البدري في الشباك ليُعادل النتيجة.

وعندما كانت المباراة تتجه للتعادل، ترجم أحمد نبيل "مانجا" لعبة متقنة من ثنائية عمار حمدي وخالد قمر، ليهز شباك الإنتاج بلمسة رائعة في الدقيقة 88.

وحتى لا يترك أي فرصة للإنتاج للعودة بالنتيجة، وجه خالد قمر الضربة القاضية في وجه الإنتاج بهدف رابع أكد انتصار الفريق السكندري.

وقفز الاتحاد السكندري 5 مراكز، ليحتل المركز العاشر بدلا من الـ 15 برصيد 28 نقطة.

وتساوى الاتحاد (24 مباراة – 28 نقطة) مع الإسماعيلي (20 مباراة – 28 نقطة) في المركز العاشر.

بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة 31 في المركز السابع.

اقرأ أيضا:

شمس ميسي تضيء سماء الأرجنتين

في الجول يكشف تفاصيل أزمة استاد بورسعيد

أليجري: أنتم تنظرون للجانب الفارغ من الكأس.. ضحكت مع الرئيس بسببكم ولم أطلب الرحيل

تقرير: بوتراجينيو تواصل مع زيدان.. وشروط من الفرنسي لقبول المهمة

"روبن لن يلحق بمواجهة ليفربول.. وكومان اقترب من العودة"

في الدوري الإنتاج الحربي الاتحاد

نرشح لكم

أخر الأخبار

إثارة الأهداف التعاونية تحكم تعادل إشبيلية ضد براج.. وإنتر يرفض الانتصار في ألمانيا 6 دقيقة | أوروبا
أزمات ريال مدريد مستمرة.. لوبيتيجي ينوي رفع قضية على النادي 15 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – بطاقة حمراء غيرت كل شيء.. رين يُدمر أرسنال ويُقربه من حافة السقوط في الدوري الأوروبي 16 دقيقة | أوروبا
مباشر الدوري الأوروبي - تشيلسي (1) كييف (0).. نابولي وفالنسيا يسجلان الثاني 37 دقيقة | أوروبا
طولان: إصرار اللاعبين أمام الإنتاج كان رائعا.. ومن يتعامل مع مصيلحي يدرك معنى الاحترافية 50 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – برنامج تدريبي مكثف لـ محمود علاء للحاق بلقاء جور ماهيا 50 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع البدري لخلافة جروس 2 شيكابالا: الدوري لـ الزمالك وما حدث سابقا لن يتكرر.. وهذا الثنائي يعجبني في الأهلي 3 الأهلي: حملة ضد الشحات ورمضان صبحي؟ الجماهير لا تقبل الأعذار 4 عامر حسين يرد على عبد الحفيظ: وضع الأهلي مختلف عن الزمالك.. وهذا شرط قبول طلب التأجيل

قد ينال إعجابك