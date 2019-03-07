تشكيل تشيلسي - هازارد وإيجوايين وكانتي على الدكة أمام دينامو كييف
الخميس، 07 مارس 2019 - 21:10
كتب : FilGoal
ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي ألمح لإراحة عدد من لاعبيه أمام دينامو كييف في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.
والثلاثي إدين هازارد وجونزالو إيجوايين ونجولو كانتي والمدافع أنتوني روديجر على مقاعد البدلاء في مواجهة الفريق الأوكراني.
وجاء تشكيل البلوز كالآتي.
حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.
الدفاع: دافيد زاباكوستا، أندريس كريستينسن، دافيد لويز، ماركوس ألونسو.
الوسط: جورجينيو، ماتيو كوفاسيتش، روس باركلي.
الهجوم: ويليان، بيدرو، جيرو.
.@DavidLuiz_4 captains the team tonight! 👊ⓒ#CHEDYN pic.twitter.com/Ft6ldGkiHl— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 7, 2019
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