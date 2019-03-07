تشكيل تشيلسي - هازارد وإيجوايين وكانتي على الدكة أمام دينامو كييف

ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي ألمح لإراحة عدد من لاعبيه أمام دينامو كييف في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

والثلاثي إدين هازارد وجونزالو إيجوايين ونجولو كانتي والمدافع أنتوني روديجر على مقاعد البدلاء في مواجهة الفريق الأوكراني.

وجاء تشكيل البلوز كالآتي.

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

الدفاع: دافيد زاباكوستا، أندريس كريستينسن، دافيد لويز، ماركوس ألونسو.

الوسط: جورجينيو، ماتيو كوفاسيتش، روس باركلي.

الهجوم: ويليان، بيدرو، جيرو.

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