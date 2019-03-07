الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا في مخالفات مانشستر سيتي بسبب سانشو

الخميس، 07 مارس 2019 - 20:30

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - شالكه

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فتحه لتحقيق رسمي في مخالفات محتملة لمانشستر سيتي بسبب خرق اللوائح في التعامل مع الناشئين.

وقال بيان الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الرسمي: "التحقيق سوف يركز على اختراق قواعد اللعب المالي النظيف التي انتشرت في وسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة".

وتابع "يويوفا لن يصدر أي بيانات إضافية في ظل استمرار التحقيق".

أخبار متعلقة

تنانين بورتو دمرت ما تبقى.. رسميا – روما يُقيل دي فرانشيسكو بالفيديو - أزمة رابيو مستمرة خارج الملعب.. لم يهتم بإقصاء سان جيرمان واحتفل بعد وابل "السب والإهانات" في المطار مع جماهير روما.. مونشي يعتذر

وكانت صحيفة "دير شبيجل" الألمانية نشرت وثائق تؤكد دفع سيتي لـ200 ألف جنيه إسترليني إلى وكيل جادون سانشو لاعب دورتموند الحالي حينما انضم للفريق عندما كان يبلغ من العمر 14 عاما.

وتمنع لوائح الاتحاد الإنجليزي والأوروبي من إغراء اللاعبين تحت 16 عاما بالأموال أو أن يكون لديهم وكيل.

بينما قال مانشستر سيتي أن الأموال المدفوعة لوكيل سانشو جاءت بسبب تقديمه بعض الخدمات في اكتشاف اللاعبين.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يُتهم فيها سيتي يخرق قواعد اللعب المالي النظيف إذ تم اتهامه بها في عام 2014.

وفي ذلك الوقت توصل سيتي لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يقتضي بدفع غرامة مالية قدرها 49 مليون جنيه إسترليني مع تعليق 32 مليون إسترليني منها، مع تخفيض قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال أوروبا في موسم 2014-2015.

اقرأ أيضا:

شمس ميسي تضيء سماء الأرجنتين

في الجول يكشف تفاصيل أزمة استاد بورسعيد

أليجري: أنتم تنظرون للجانب الفارغ من الكأس.. ضحكت مع الرئيس بسببكم ولم أطلب الرحيل

تقرير: بوتراجينيو تواصل مع زيدان.. وشروط من الفرنسي لقبول المهمة

"روبن لن يلحق بمواجهة ليفربول.. وكومان اقترب من العودة"

مانشستر سيتي

نرشح لكم

أخر الأخبار

طولان: إصرار اللاعبين أمام الإنتاج كان رائعا.. ومن يتعامل مع مصيلحي يدرك معنى الاحترافية دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – برنامج تدريبي مكثف لـ محمود علاء للحاق بلقاء جور ماهيا دقيقة | إفريقيا
وكيل بوفون: الأمطار هي سبب خطأه ضد يونايتد 16 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
انتفاضة الـ 37 دقيقة تُدمر الإنتاج.. الاتحاد يفوز ويقفز 5 مراكز في الدوري 24 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل تشيلسي - هازارد وإيجوايين وكانتي على الدكة أمام دينامو كييف 24 دقيقة | أوروبا
الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا في مخالفات مانشستر سيتي بسبب سانشو ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع البدري لخلافة جروس 2 الأهلي: حملة ضد الشحات ورمضان صبحي؟ الجماهير لا تقبل الأعذار 3 شيكابالا: الدوري لـ الزمالك وما حدث سابقا لن يتكرر.. وهذا الثنائي يعجبني في الأهلي 4 عامر حسين يرد على عبد الحفيظ: وضع الأهلي مختلف عن الزمالك.. وهذا شرط قبول طلب التأجيل

قد ينال إعجابك