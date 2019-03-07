الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا في مخالفات مانشستر سيتي بسبب سانشو

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فتحه لتحقيق رسمي في مخالفات محتملة لمانشستر سيتي بسبب خرق اللوائح في التعامل مع الناشئين.

وقال بيان الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الرسمي: "التحقيق سوف يركز على اختراق قواعد اللعب المالي النظيف التي انتشرت في وسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة".

وتابع "يويوفا لن يصدر أي بيانات إضافية في ظل استمرار التحقيق".

وكانت صحيفة "دير شبيجل" الألمانية نشرت وثائق تؤكد دفع سيتي لـ200 ألف جنيه إسترليني إلى وكيل جادون سانشو لاعب دورتموند الحالي حينما انضم للفريق عندما كان يبلغ من العمر 14 عاما.

وتمنع لوائح الاتحاد الإنجليزي والأوروبي من إغراء اللاعبين تحت 16 عاما بالأموال أو أن يكون لديهم وكيل.

بينما قال مانشستر سيتي أن الأموال المدفوعة لوكيل سانشو جاءت بسبب تقديمه بعض الخدمات في اكتشاف اللاعبين.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يُتهم فيها سيتي يخرق قواعد اللعب المالي النظيف إذ تم اتهامه بها في عام 2014.

وفي ذلك الوقت توصل سيتي لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يقتضي بدفع غرامة مالية قدرها 49 مليون جنيه إسترليني مع تعليق 32 مليون إسترليني منها، مع تخفيض قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال أوروبا في موسم 2014-2015.

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