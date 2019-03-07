تنانين بورتو دمرت ما تبقى.. رسميا – روما يُقيل دي فرانشيسكو

بعض الإيجابيات كانت تُبقيه في منصبه. بعض الدعم كان معه لمستقبل مُشرق مع الفريق. ولكن تنانين بورتو دمرت كُل شيء لتُطيح به من منصبه. أوزيبيو دي فرانشيسكو يرحل من روما.

نادي روما أعلن بشكل رسمي إقالة دي فرانشيسكو من منصبه وذلك بعدما ودع الفريق الإيطالي دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16.

دي فرانشيسكو الذي حقق الدوري الإيطالي مع روما كلاعب عام 2001، تولى تدريب الفريق في صيف 2017.

جماهير روما ستتذكر دائما ما حدث في موسم 2017-18. رأسية مانولاس تُدمر مرمى برشلونة وتُرسل روما لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا تحت قيادة دي فرانشيسكو.

الوصول لنصف النهائي هو أفضل ما حققه روما في دوري أبطال أوروبا منذ عام 1984، والفضل كان لـ دي فرانشيسكو.

وهو ما لم ينساه جيمس بالوتا رئيس روما، ليوجه الشكر لـ دي فرانشيسكو على "جهوده مع الفريق".

"لقد وضع النادي فوق مصلحة الجميع. نتمنى لك كل التوفيق في مستقبلك"، وفقا لبيان روما الرسمي على لسان جيمس بالوتا.

مع دي فرانشيسكو، لعب روما 87 مباراة. انتصر في 46 وخسر 23 وتعادل 18 مرة.

ما بعد دي فرانشيسكو

لا لإهدار المزيد من الوقت. إدارة روما دخلت في مفاوضات سريعة للغاية مع كلاوديو رانييري لتولي تدريب الفريق خلفا لـ دي فرانشيسكو.

رانييري أصبح متفوقا على ترشيحات تولي كريستيان بانوتشي المهمة خلفا لـ دي فرانشيسكو.

الأمر ليس مجرد مفاوضات فقط، بل تم الاتفاق بالفعل.

صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية كشفت موافقة رانييري على تولي تدريب روما.

المدرب الإيطالي "لا يهتم بمدة العقد مع روما، ويستعد للتوقيع وتولي المهمة"، وفقا للصحيفة الإيطالية.

ومن المنتظر أن يُعلن روما بشكل رسمي تعاقده مع رانييري في الأيام أو ربما الساعات القليلة المقبلة.

لاجازيتا أشارت إلى "عقد رانييري مع روما سيكون في البداية حتى نهاية الموسم، قبل أن يُجدد له".

وتولى رانييري مسؤولية قيادة روما في ولاية سابقة في الفترة ما بين 2009 و2011.

وقتها قاد رانييري روما في 84 مباراة ونجح في الانتصار في 47 والخسارة في 21 والتعادل في 16 مباراة.

في دوري الأبطال، أبرز ما فعله رانييري مع روما كان الوصول لدور الـ 16 وفي كأس إيطاليا وصل مرتين لنهائي البطولة ولكنه لم يُحرزها.

والآن نحن في انتظار ولاية جديدة لـ رانييري مع روما.

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