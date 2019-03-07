بالفيديو - أزمة رابيو مستمرة خارج الملعب.. لم يهتم بإقصاء سان جيرمان واحتفل

الخميس، 07 مارس 2019 - 19:13

كتب : FilGoal

أدريان رابيو

يبدو أن أدريان رابيو لم يعد يأبه كليا بمستقبل فريقه باريس سان جيرمان بسبب الأزمة الدائرة بين الطرفين والآن يتعرض اللاعب الفرنسي لانتقادات لاذعة بسبب ما حدث في مساء يوم الأربعاء.

أدريان رابيو

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

ودع سان جيرمان دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بعدما هُزم في ملعبه من مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدف.

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية فيديو قصير لرابيو وهو يتواجد في حفلة في أحد النوادي الليلية.

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ولا يشارك رابيو مع سان جيرمان في المباريات منذ شهر ديسمبر الماضي واستبعده النادي من المشاركة في المران مع الفريق الأول وجعله يتدرب مع الشباب.

وبدأت تلك الأزمة بسبب رفض رابيو الدخول في مفاوضات مع سان جيرمان للحديث حول تجديد تعاقده.

وكشفت وكيلة أعماله ووالدته فيرونيك رابيو أن نجلها كان لديه عرضا من برشلونة لضمه الصيف الماضي لكن النادي الفرنسي رفض التفريط فيه.

وكان اتحاد اللاعبين المحترفين الفرنسيين انتقد تصرف سان جيرمان بإقصاء اللاعب صاحب الـ23 من المشاركة في المباريات والتدريبات واصفا ما يحدث بالتحرش.

وينتهي تعاقد رابيو مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري وبعد ذلك يحق له الانتقال مجانا لأي فريق.

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