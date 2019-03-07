بالفيديو - أزمة رابيو مستمرة خارج الملعب.. لم يهتم بإقصاء سان جيرمان واحتفل

يبدو أن أدريان رابيو لم يعد يأبه كليا بمستقبل فريقه باريس سان جيرمان بسبب الأزمة الدائرة بين الطرفين والآن يتعرض اللاعب الفرنسي لانتقادات لاذعة بسبب ما حدث في مساء يوم الأربعاء.

أدريان رابيو النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

ودع سان جيرمان دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بعدما هُزم في ملعبه من مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدف.

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية فيديو قصير لرابيو وهو يتواجد في حفلة في أحد النوادي الليلية.

Adrien Rabiot a été aperçu en boîte hier soir après la défaite du PSG face à United Qu'en pensez vous les supporters parisiens?🤷‍♂️ pic.twitter.com/B8KP9yk1EJ — PFC (@PassionFootClub) March 7, 2019

ولا يشارك رابيو مع سان جيرمان في المباريات منذ شهر ديسمبر الماضي واستبعده النادي من المشاركة في المران مع الفريق الأول وجعله يتدرب مع الشباب.

وبدأت تلك الأزمة بسبب رفض رابيو الدخول في مفاوضات مع سان جيرمان للحديث حول تجديد تعاقده.

وكشفت وكيلة أعماله ووالدته فيرونيك رابيو أن نجلها كان لديه عرضا من برشلونة لضمه الصيف الماضي لكن النادي الفرنسي رفض التفريط فيه.

وكان اتحاد اللاعبين المحترفين الفرنسيين انتقد تصرف سان جيرمان بإقصاء اللاعب صاحب الـ23 من المشاركة في المباريات والتدريبات واصفا ما يحدث بالتحرش.

وينتهي تعاقد رابيو مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري وبعد ذلك يحق له الانتقال مجانا لأي فريق.

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