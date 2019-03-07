بعد وابل "السب والإهانات" في المطار مع جماهير روما.. مونشي يعتذر

أجواء صعبة تحوم حول ذئاب روما. أجواء تسببت في دخول رامون رودريجيز "مونشي" المدير الرياضي لـ روما في مناوشات حادة للغاية مع جماهير الفريق عقب لقاء بورتو.

روما ودع دوري أبطال أوروبا من الدور الـ16 تاركا بطاقة التأهل لـ بورتو. فاز ذهابا 2-1 ولكنه خسر في البرتغال 3-1 في الوقت الإضافي من المباراة.

عقب المباراة وأثناء عودة جماهير روما من بورتو، تقابلت مجموعة من الجماهير مع مونشي لتنهال عليه بـ"السب والإهانات".

صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية كشفت "مونشي اشتبك مع 15 فردا من جماهير روما في مطار بورتو. الجماهير وهبت وابل من السب والإهانات له وهو لم يصمت بل ورد على الجماهير".

ماذا فعل مونشي؟ المدير الرياضي لـ روما انفجر في وجه جماهير فريقه ليقول لهم: "خلال 6 أشهر سأتعامل مع كل فرد فيكم على حدة".

مونشي ألمح في هجومه على الجماهير بأنه سيرحل من منصبه في روما، ووقتها سيتشاجر معهم.

المدير الرياضي لـ روما يعد هدفا لـ أرسنال، بل والنادي اللندني دخل بالفعل في مفاوضات معه لشغل نفس المنصب ولكن في أرسنال وليس روما.

لكن على ما يبدو فأن حديث مونشي مع الجماهير لم يكن بتلك الطريقة!

ونشر مونشي على صفحته على (انستجرام) صورة لشعار روما، وكتب: "كلماتي لم تُنشر بالشكل الصحيح".

"نعم كانت هناك بالفعل لحظات من التوتر مع الجماهير بسبب الخيبة الكبيرة التي نشعر بها جميعا".

"اعتذر لكل جماهير روما وتحديد للمجموعة التي كانت حاضرة في المطار في تلك اللحظة العصيبة. فورزا روما".

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