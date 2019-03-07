موراتي يكشف عن 4 صفقات كان يريد ضمهم لإنتر: ميسي وإنييستا وإبراهيموفيتش

الخميس، 07 مارس 2019 - 18:55

كتب : رامي جمال

إنييستا - برشلونة

كشف ماسيمو موراتي رئيس إنتر ميلان السابق عن أربع صفقات كان يريد ضمهم لصفوف النيراتزوري في وقت سابق أثناء توليه المسؤولية.

وتحدث موراتي لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية قائلا: "بدأنا مشاهدة ميسي في كأس العالم تحت 18 عاما".

وأكمل "لكن عاد الكشافون إلى من إسبانيا وأبلغوني بشأن مشاكله الصحية والتزامه مع برشلونة، أقسم لكم أن برشلونة كان يعتني بميسي مثلما يعتني الأب بابنه".

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هذا عن ميسي وانتقل موراتا للحديث عن إنييستا قائلا: "صفقات فشلت فيها؟ إنييستا".

وأفصح "كنت ألتقي بإدارة برشلونة وكان لدينا القوة المالية اللازمة لشراء اللاعبين وتحدثت حول الكثير منهم وعندما ذكرت اسم إنييستا تغير سلوك الحاضرين كنت أستطيع التقدم بأي عرض ولم يكن له أي فائدة".

وشدد "برشلونة لم يكن ليبيع إنييستا أبدا".

في الوقت ذاته كشف موراتي عن أن اثنين من لاعبي إنتر ميلان كان من الوارد عودتهم لصفوف الفريق.

وأوضح "أندريا بيرلو عندما ترك ميلان وانضم ليوفنتوس كان بإمكاننا إعادته للفريق، لكن كان هناك أكثر من عائق ولم نستطع إتمام الأمر".

وأردف "أيضا زلاتان إبراهيموفيتش حينما ترك برشلونة وانضم إلى ميلان اتصل بي وقام ببادرة أقدرها كثيرا قال لي لو تقدمت بعرض سوف أختاركم".

وأتم موراتي "لكن كما قلت كانت الأمور انتهت ولم يكن من المنطقي التدخل".

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