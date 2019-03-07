تشكيل أرسنال - أوزيل مستمر وأوباميانج يقود الهجوم أمام رين

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال تشكيل الفريق أمام رين بذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

التشكيل شهد استمرار الألماني ميسوت أوزيل أساسيا بعد تألقه في المباريات الأخيرة، فيما يقود بيير أوباميانج الهجوم، مع إيقاف ألكساندر لاكازيت.

وكان محترفنا المصري محمد النني قد خرج من قائمة اللقاء.

وجاء تشكيل المدفعجية كالآتي.

حراسة المرمى: بيتر تشك.

الدفاع: شكودران موستافي، لوران كوسيلني، سوكراتيس، ناتشو مونريال.

الوسط: جرانيت جاكا، لوكاس توريرا، هنريك مخيتاريان، ميسوت أوزيل.

الهجوم: أليكس إيوبي، وبيير أوباميانج.

✅ Just over an hour until kick-off Here's how we line up to face @staderennais tonight 🔢#UEL 🏆 — Arsenal FC (@Arsenal) March 7, 2019

اقرأ أيضا:

شمس ميسي تضيء سماء الأرجنتين

في الجول يكشف تفاصيل أزمة استاد بورسعيد

أليجري: أنتم تنظرون للجانب الفارغ من الكأس.. ضحكت مع الرئيس بسببكم ولم أطلب الرحيل

تقرير: بوتراجينيو تواصل مع زيدان.. وشروط من الفرنسي لقبول المهمة

"روبن لن يلحق بمواجهة ليفربول.. وكومان اقترب من العودة"