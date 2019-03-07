تشكيل أرسنال - أوزيل مستمر وأوباميانج يقود الهجوم أمام رين

الخميس، 07 مارس 2019 - 18:47

كتب : FilGoal

أوزيل - أرسنال - باتي

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال تشكيل الفريق أمام رين بذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

التشكيل شهد استمرار الألماني ميسوت أوزيل أساسيا بعد تألقه في المباريات الأخيرة، فيما يقود بيير أوباميانج الهجوم، مع إيقاف ألكساندر لاكازيت.

وكان محترفنا المصري محمد النني قد خرج من قائمة اللقاء.

أخبار متعلقة

النني خارج قائمة أرسنال استعدادا للقاء رين في الدوري الأوروبي نجم أرسنال السابق: زيدان يناسب تشيلسي لأنه سيسيطر على غرفة الملابس نجم أرسنال السابق يقسو على موستافي: بصماته ملأت مسرح الجريمة!

وجاء تشكيل المدفعجية كالآتي.

حراسة المرمى: بيتر تشك.

الدفاع: شكودران موستافي، لوران كوسيلني، سوكراتيس، ناتشو مونريال.

الوسط: جرانيت جاكا، لوكاس توريرا، هنريك مخيتاريان، ميسوت أوزيل.

الهجوم: أليكس إيوبي، وبيير أوباميانج.

اقرأ أيضا:

شمس ميسي تضيء سماء الأرجنتين

في الجول يكشف تفاصيل أزمة استاد بورسعيد

أليجري: أنتم تنظرون للجانب الفارغ من الكأس.. ضحكت مع الرئيس بسببكم ولم أطلب الرحيل

تقرير: بوتراجينيو تواصل مع زيدان.. وشروط من الفرنسي لقبول المهمة

"روبن لن يلحق بمواجهة ليفربول.. وكومان اقترب من العودة"

أرسنال أوزيل

نرشح لكم

أخر الأخبار

تنانين بورتو دمرت ما تبقى.. رسميا – روما يُقيل دي فرانشيسكو 3 دقيقة | أوروبا
تقرير: الكويت وعمان قد يشاركا قطر تنظيم مونديال 2022.. وفيفا يرفض التعليق 10 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - أزمة رابيو مستمرة خارج الملعب.. لم يهتم بإقصاء سان جيرمان واحتفل 16 دقيقة | أوروبا
بعد وابل "السب والإهانات" في المطار مع جماهير روما.. مونشي يعتذر 26 دقيقة | أوروبا
موراتي يكشف عن 4 صفقات كان يريد ضمهم لإنتر: ميسي وإنييستا وإبراهيموفيتش 35 دقيقة | أوروبا
تشكيل أرسنال - أوزيل مستمر وأوباميانج يقود الهجوم أمام رين 43 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع البدري لخلافة جروس 2 الأهلي: حملة ضد الشحات ورمضان صبحي؟ الجماهير لا تقبل الأعذار 3 عامر حسين يرد على عبد الحفيظ: وضع الأهلي مختلف عن الزمالك.. وهذا شرط قبول طلب التأجيل 4 شيكابالا: الدوري لـ الزمالك وما حدث سابقا لن يتكرر.. وهذا الثنائي يعجبني في الأهلي

قد ينال إعجابك