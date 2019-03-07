ما قد يحدث لأول مرة.. صلاح يأمل في تفادي رقم سلبي أمام بيرنلي

الخميس، 07 مارس 2019 - 18:41

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - إيفرتون - مايكل كين

يأمل محترفنا المصري محمد صلاح في تفادي رقم سلبي قد يحدث لأول مرة في تاريخه مع ليفربول، وذلك عندما يواجه بيرنلي يوم الأحد بالجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح انفجر الموسم الماضي رفقة الريدز ليسجل 44 هدفا في جميع المسابقات وهو الرقم الذي لم يحققه من قبل سوى إيان راش.

وإضافة إلى ذلك نجح في التتويج بسباق هداف المسابقة برصيد 32 هدفا كأكثر عدد من الأهداف المسجلة.

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ولكن في الموسم الحالي كانت انطلاقته أبطأ بعض الشيء رغم كونه ثاني هدافي المسابقة برصيد 17 هدفا خلف سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، وهداف ليفربول في جميع المسابقات برصيد 20 هدفا بفارق 5 أهداف عن ساديو ماني.

رغم ذلك وإن فشل الدولي المصري في هز شباك بيرنلي يوم الأحد المقبل فإنه سيحقق رقم لم يتحقق من قبل رفقة ليفربول.

صلاح لم يسبق له أبدا عدم التسجيل مع الريدز في 5 مباريات متتالية. أسوأ سجلاته كان عدم التسجيل لـ3 مباريات متتالية الموسم الماضي وفي اللقاء الرابع هز شباك هدرسفيلد تاون.

صلاح لم يسجل أمام بايرن ميونيخ في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ثم واصل السير على نفس النهاج خلال مباريات مانشستر يونايتد وواتفورد وإيفرتون بالبريمييرليج.

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