بارتوميو يؤكد اهتمام برشلونة بـ دي ليخت.. وأتليتكو مدريد في الصورة

أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة اهتمام ناديه بخدمات ماتياس دي ليخت مدافع أياكس الهولندي.

صاحب الـ19 عاما يتألق بشكل كبير رفقة الفريق الهولندي وكان حاضرا في الإقصاء التاريخي لريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف والتأهل إلى ربع النهائي.

وقال بارتوميو لإذاعة Ser Catalunya: "هذا لاعب نضعه في اعتباراتنا، نحن نبحث دائما عن أفضل اللاعبين، وأولئك الموهوبون سيكونون دائما محط اهتمام برشلونة".

وأضاف "تحركنا سريعا من أجل فرينكي دي يونج لأن باقي الأندية قدمت عروض من أجله".

برشلونة تعاقد مع مدافع تولوز جان كلير توديبو وجيسون موريو مدافع فالنسيا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وسيواجه بارسا منافسة من قبل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي من أجل التعاقد مع دي ليخت الذي أعرب سابقا عن ترحيبه باللعب رفقة البلاوجرنا.

إذ قال في يناير الماضي: "أعتقد أن أي لاعب في العالم يُحب الذهاب إلى برشلونة واللعب هناك. سنرى ما قد يحدث في المستقبل بالنسبة لي. أنا سعيد للغاية مع أياكس في الوقت الحالي".

وفي الوقت ذاته أشارت صحيفة ماركا إلى اهتمام من جانب أتليتكو مدريد بخدمات اللاعب أيضا في ظل الرحيل المحتمل للمخضرم دييجو جودين إلى إنتر، وعدم وضوح مستقبل لوكاس هيرنانديز الذي يرغب بايرن ميونيخ في ضمه.

بعض التقارير تحدثت عن أن دي ليخت ألمح لذلك بمتابعته ثنائي الروخيبلانكوس جودين وخوسيه خيمينز على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ماتياس شارك في 39 مباراة مع أياكس خلال الموسم الجاري في جميع المسابقات، وسجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.

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