فرج عامر: نرفض انتقال أبو جبل للزمالك لعدة أسباب

يرفض فرج عامر رئيس نادي سموحة، انتقال محمد أبو جبل حارس الفريق إلى الزمالك.

وقال فرج عامر في تصريحات لإذاعة (أون سبورت): "بداية لا صحة لانتهاء تعاقد أبو جبل مع سموحة نهاية الموسم الجاري، فعقده ممتد للموسم المقبل".

وأضاف "نرفض انتقال محمد أبو جبل إلى الزمالك لعدة أسباب. أولها أنه لن يشارك بصفة أساسية في الزمالك لامتلاكهم محمود عبد الرحين (جنش) وعماد السيد، وهما حارسين مميزين".

عامر أتبع "رفضت التعاقد مع حارس مرمى دولي لأنه اشترط المشاركة كأساسي وقت التفاوض معنا، في حين فضلت استمرار مشاركة أبو جبل من أجل الانضمام للمنتخب".

وأكمل "الوضع كان مختلفا بالنسبة لياسر إبراهيم. لقد طالبني بالموافقة على رحيله لأنه سيشارك بصورة مستمرة لقلة المدافعين في الأهلي".

وأتم "ياسر إبراهيم خدم سموحة كثيرا، كما أنه أفاد النادي ماديا وفنيا بالحصول على عمرو بركات في مقابل انتقاله".

ويستعد سموحة لمواجهة الإسماعيلي يوم 12 مارس الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري.

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