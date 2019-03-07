توخيل مدافعا عن نيمار: لا تقسو عليه وقدروا غضبه

طلب توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان العفو والمغفرة لنيمار نجم الفريق الذي انفجر غضبا بعد الخسارة يوم الأربعاء أمام مانشستر يونايتد والتي أطاحت ببطل فرنسا خارج دوري أبطال أوروبا.

وعلق توخيل على منشور في إنستجرام كتب فيه البرازيلي "لمسة يد وظهره للكرة؟ اذهبوا إلى الجحيم" بالقول:"أحيانا في خضم صراع قوي تكون عاطفيا جدا وتستخدم كلمات معينة بعد ساعات تود استرجاعها".

وواصل الألماني خلال حديثه للصحفيين "ترون كم عاطفيا هو وكيف يعيش الأمر معنا وكيف أراد بشدة مساعدتنا، يعض أظافره في كل لقاء نلعبه بدونه. لا تقسو عليه".

واستمر مدرب دورتموند السابق "من الصعب تقبل الأمر على من لم يلعب ومن لم يستطع فعل شيء. لن أفسر بدقة كلمات قالها في لحظات عصيبة وأثناء القرار (ركلة الجزاء). هذه الكلمات تكتب سريعا في الهواتف الذكية".

كانت النتيجة في ملعب بارك دي برينس تشير إلى تقدم مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 والتي تصب في صالح سان جيرمان الذي تفوق في لقاء الذهاب بهدفين دون رد في ملعب أولد ترافورد في ذهاب الدور ثمن النهائي.

لكن الكرة لمست يد المدافع بريسنل كيمبيمبي ليستعين الحكم بالفيديو ثم يحتسب ركلة جزاء متأخرة اقتنص بها يونايتد التأهل في قلب باريس.

وبعد المباراة التي غاب عنها نيمار بسبب الإصابة عبر نجم البرازيل عن غضبه من قرار الحكم السلوفيني دامير سكومينا.