تياجو سيلفا يطلب العفو من الجمهور: إنه عار

لا يجد تياجو سيلفا قائد باريس سان جيرمان أي مبرر لفريقه بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام مانشستر يونايتد يوم الأربعاء بنتيجة 3-1 في فرنسا.

وقال البرازيلي خلال حديثه مع إذاعة مونت كارلو الفرنسية:"من الصعب الحديث. إنه عار. لعبنا جيدا في لقاء الذهاب، لكن هنا لم نفعل الأشياء التي اتفقنا عليها قبل المباراة. مسيرتنا المميزة توقفت هنا. هذه كرة القدم. لم يفلح شيء اليوم. أسأل الجمهور أن يعفو عنا".

كانت النتيجة في ملعب بارك دي برينس تشير إلى تقدم مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 والتي تصب في صالح سان جيرمان الذي تفوق في لقاء الذهاب بهدفين دون رد في ملعب أولد ترافورد في ذهاب الدور ثمن النهائي.

لكن الكرة لمست يد المدافع بريسنل كيمبيمبي ليستعين الحكم بالفيديو ثم يحتسب ركلة جزاء متأخرة اقتنص بها يونايتد التأهل في قلب باريس.

وعلق لاعب ميلان السابق "احتساب ركلة جزاء مثل هذه، في الدقيقة الأخيرة، لم أر الفيديو لكن الحكم قال لي إن 3 حكام راجعوا الفيديو وجميعهم اتخذوا القرار باحتساب ركلة جزاء. أمر مخزي، قبل دقيقة من النهاية، لم نستطع العودة، رغم أنه كان علينا التعامل بشكل أفضل بعد 90 دقيقة هناك".

وأتم سيلفا "صعب تفسير ما حدث، صعب التحدث إلى جمهور حزين، التحدث إلى عوائلنا التي كانت في الملعب. عملنا بكد، ولم نفلح".