رئيس روما: سئمت هذا الهراء.. حتى مع الفيديو سرق منا التأهل مرة أخرى!

الخميس، 07 مارس 2019 - 09:26

كتب : FilGoal

بالوتا

حزن شديد وغضب بالغ سيطرا على جيمس بالوتا رئيس روما بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء باستقباله لهدف متأخر من ركلة جزاء احتسبها الحكم مستعينا بالفيديو.

وقال بالوتا في تصريحات صحفية:"العام الماضي طلبنا حكم الفيديو المساعد في دوري الأبطال لأننا ظلمنا في الدور نصف النهائي، والليلة هناك فيديو وسرق منا التأهل أيضا".

وواصل بالوتا "باتريك شيشك عرقل بوضوح في منطقة الجزاء والفيديو يظهر ذلك ولم نحظ بشيء. سئمت من هذا الهراء".

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كانت مواجهة حامية الوطيس بين روما ومضيفه بورتو امتدت إلى شوطين إضافيين وقبل ثوان من اتجاهها لركلات الترجيح جذب أليساندرو فلورينزي قميص لاعب الفريق البرتغالي داخل منطقة جزاء روما ليستعين الحكم بالفيديو محتسبا ركلة جزاء منحت أصحاب الأرض التأهل إلى الدور ربع النهائي بالفوز بنتيجة 3-1.

وفاز روما في ملعبه بلقاء الذهاب بنتيجة 2-1 لكنه لم يصمد في ملعب دراجاو ليودع البطولة.

روما دوري أبطال أوروبا

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