قبل مواجهة الفراعنة.. مدرب نيجيريا: مصر و3 دول مرشحة للفوز بكأس إفريقيا

قال جيرنت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا إن النسور الخضراء ليسوا مرشحين لنيل لقب كأس أمم إفريقيا 2019 بل مصر هي الأبرز رفقة ثلاثة منتخبات أخرى.

وتحدث روهر لموقع "girondins4ever.com" قائلا: "لا أعتقد إننا مرشحين لنيل اللقب".

وبرر المدرب الألماني حديثه "بالنظر لتصنيف الاتحاد الإفريقي ونظيره الدولي نحن لسنا في قمة التصنيف".

وأتم "هناك منتخبات أخرى أفضل منا في التصنيف مثل المغرب وتونس ومصر والسنغال كلهم يسبقونا في التصنيف".

ويلتقي منتخب مصر مع منافسه نيجيريا وديا في الـ26 من شهر مارس الجاري في إطار الاستعداد لأمم إفريقيا 2019.

وتقام بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر بعد فوزها بحق التنظيم عقب سحبه من الكاميرون.

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