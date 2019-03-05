تقرير: حجازي أبرز مرشح لخلافة شكرتل في فينيرباهتشه

قالت صحيفة فاناتيك التركية إن أحمد حجازي مدافع الفراعنة هو أبرز مرشح لخلافة مارتن شكرتل السلوفاكي في دفاع نادي فينيرباهتشه.

أحمد حجازي النادي : وست بروميتش

وأشارت إلى أن اللاعب السابق لليفربول والبالغ عمره 34 عاما على الأرجح سيرحل عن فريقه في الصيف المقبل مما يجعل النادي يفكر من الآن في البديل المناسب.

وحجازي (28 عاما) مدافع وست بروميتش ألبيون هو المرشح الأول لخلافته.

ويمتد عقد حجازي مع ناديه الإنجليزي إلى 2022 وتقدر القيمة السوقية للاعب الإسماعيلي والأهلي السابق بـ7.5 ملايين يورو.

ويقضي حجازي موسمه الثاني مع ألبيون منذ رحيله عن الأهلي في يوليو 2017.

وشارك حجازي في 33 مباراة بالموسم الحالي وسجل هدفا وحيدا وأرسل تمريرتين حاسمتين.

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