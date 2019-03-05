مدرب حراس الأهلي: مدة غياب إكرامي قد تتقلص إلى 3 أسابيع

كشف طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي أن مدة غياب شريف إكرامي عن الملاعب قد تتقلص من 6 أسابيع إلى ثلاثة فقط.

شريف إكرامي النادي : الأهلي الأهلي

وقال طارق سليمان في تصريحات إذاعية لأون سبورت إف إم: "بدأ إكرامي مرحلة العلاج والتأهيل بتدريبات على الدراجة الطبية ثم جلسات علاجية وأمامه 6 أيام للانتهاء من تلك المرحلة".

وأضاف "التشخيص المبدئي كان من 4 إلى 6 أسابيع، ولكن أعتقد أن المدة قد تتقلص إلى 3 أسابيع فقط".

وتابع سليمان "إكرامي يلتزم تماما بالبرنامج العلاجي وينفذه بصورة رائعة، كما أن قوته الجسدية والعضلية تساعد كثيرا على تقليل وقت التعافي".

وكان إكرامي قد تعرض للإصابة أثناء تدريبات الأهلي على ملعب مختار التتش الأسبوع الماضي استعدادا لمواجهة بتروجت.

وتغلب الأهلي على بتروجت بأربعة أهداف نظيفة ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري المصري.

وخاض إكرامي 10 مباريات هذا الموسم مع الأهلي في مختلف المسابقات واستقبلت شباكه 6 أهداف وحافظ على نظافة شباكه خمس مرات.

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