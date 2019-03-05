يجهز أيمن عبد العزيز المدرب المساعد للزمالك تقريرا عن الثلاثي الذي لم يسافر مع الفريق إلى أنجولا لمواجهة بترو أتليتكو في الكونفدرالية لتقديمه إلى كريستيان جروس المدير الفني للفريق.

محمود كهربا النادي : الزمالك الزمالك

محمود عبد المنعم "كهربا"، محمد عنتر، محمد إبراهيم، الثلاثي لم يسافر مع الأبيض في رحلته المظفرة إلى أنجولا لظروف الإيقاف بالنسبة لكهربا، وعدم الجاهزية الفنية لعنتر وإبراهيم.

وعلم FilGoal.com أن تقرير عبد العزيز عن كهربا سيشمل تأكيدا على مدى التزام اللاعب وعدم تغيبه عن أي من مواعيد المران المححدة له، وكذلك جاهزيته حيث أدى التدريبات الخاصة له في صالة الجيم ليصبح جاهزا بدنيا، تاركا الأمور الفني لجروس.

أما بالنسبة لإبراهيم وعنتر، فإن التقرير سيتضمن مشاركتهما في فوز الزمالك على سموحة في مسابقة مواليد 1997، وتسجيل عنتر لهدف فوز الأبيض.

وأشار عبد العزيز في تقريره إلى أن الثنائي أدى بشكل جيد مع بعض الملاحظات الفنية الطفيفة على أدائه.

ويستعد الزمالك لمواجهات صعبة الأسبوع المقبل، يبدأها بجور ماهيا الكيني في الكونفدرالية يوم الأحد المقبل، ثم المقاولون العرب في الدوري يوم الخميس، قبل الاتجاه للجزائر لمواجهة نصر حسين داي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات يوم الأحد بعد المقبل.

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