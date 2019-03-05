طارق سليمان يتحدث عن "شعور مختلط" بعد دخول نجله قائمة الأهلي ضد بتروجت

قال طارق سليمان مدرب حراس الأهلي إن شعورا مختلطا قد راوده بعد انضمام نجله أحمد طارق إلى قائمة الفريق ضد بتروجت.

وتحدث سليمان للراديو 9090 قائلا: "بالطبع هناك شعور بالفخر لانضمام أحمد طارق للقائمة".

واستدرك "لكن كذلك، هناك شعور كبير بالمسؤولية ملقى على عاتق أحمد طارق، وكل الحراس".

وشدد "هناك أيضا شعور بالمسؤولية علي حتى لا أظلم أي حارس من خماسي فريق الشباب".

وأتم "لدينا حراس مميزين، سواء خماسي فريق الشباب أو ثلاثي الفريق الأول".

انتصار الأهلي على بتروجت هو الأكبر للمارد الأحمر في الدوري المصري هذا الموسم، وهو أيضا رقم 17 على الفريق البترولي خلال تاريخ مواجهات الفريقين في مختلف المسابقات.

وارتفع رصيد الأهلي بعد هذا الفوز إلى النقطة 51 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطة واحدة عن الزمالك المتصدر ويبقى للأبيض مواجهة مؤجلة.

بينما تجمد رصيد بتروجت عند النقطة 25 في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري.

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