طارق سليمان يتحدث عن "شعور مختلط" بعد دخول نجله قائمة الأهلي ضد بتروجت

الثلاثاء، 05 مارس 2019 - 11:23

كتب : FilGoal

طارق سليمان

قال طارق سليمان مدرب حراس الأهلي إن شعورا مختلطا قد راوده بعد انضمام نجله أحمد طارق إلى قائمة الفريق ضد بتروجت.

وتحدث سليمان للراديو 9090 قائلا: "بالطبع هناك شعور بالفخر لانضمام أحمد طارق للقائمة".

واستدرك "لكن كذلك، هناك شعور كبير بالمسؤولية ملقى على عاتق أحمد طارق، وكل الحراس".

أخبار متعلقة

مران الأهلي - جلسة بين طارق سليمان والشناوي.. وانتظام صالح جمعة في التدريبات الجماعية طارق سليمان: حراس الأهلي بخير.. "السوشيال ميديا" لن تحركنا طارق سليمان: حارس الأهلي؟ غياب الأساسي أكثر من مباراتين يصعب عودته

وشدد "هناك أيضا شعور بالمسؤولية علي حتى لا أظلم أي حارس من خماسي فريق الشباب".

وأتم "لدينا حراس مميزين، سواء خماسي فريق الشباب أو ثلاثي الفريق الأول".

انتصار الأهلي على بتروجت هو الأكبر للمارد الأحمر في الدوري المصري هذا الموسم، وهو أيضا رقم 17 على الفريق البترولي خلال تاريخ مواجهات الفريقين في مختلف المسابقات.

وارتفع رصيد الأهلي بعد هذا الفوز إلى النقطة 51 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطة واحدة عن الزمالك المتصدر ويبقى للأبيض مواجهة مؤجلة.

بينما تجمد رصيد بتروجت عند النقطة 25 في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري.

اقرأ أيضا

شيكابالا 33 – سيرة الأباتشي كما سردها

عبد الحفيظ ينفجر: أعلم أن الكونفدرالية أقوى من الأبطال.. وأين العدل بعد تأجيل لقاء للزمالك

عامر حسين يرد على عبد الحفيظ: وضع الأهلي مختلف عن الزمالك.. وهذا شرط قبول طلب التأجيل

لاسارتي بعد الـ 4-0: هذا ما يجب أن يحدث دائما.. لا نُعاني من "شبح" الإصابات

تقرير من سكاي: هل أداء صلاح انخفض أم أن الأمر متعلق بمشكلة أكبر في ليفربول

طارق سليمان الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

عامر حسين: هناك صعوبة في نقل مواجهة الزمالك وجور ماهيا.. وعبد الحفيظ "دمه خفيف" 36 دقيقة | الدوري المصري
طارق سليمان يتحدث عن "شعور مختلط" بعد دخول نجله قائمة الأهلي ضد بتروجت 44 دقيقة | الدوري المصري
عامر حسين: 45 يوما راحة قبل انطلاق الدوري الجديد.. وأتمنى التزام المنتخب بالأجندة الدولية 48 دقيقة | مصر
يوسف يكشف سبب بقاء رمضان والشحات على الدكة ضد بتروجت.. "تذكروا النهائي الإفريقي" 57 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: يوفنتوس يريد ضم أسينسيو الموسم المقبل ساعة | أوروبا
شيكابالا 33 – سيرة الأباتشي كما سردها ساعة | حكايات في الجول

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع البدري لخلافة جروس 2 الأهلي: حملة ضد الشحات ورمضان صبحي؟ الجماهير لا تقبل الأعذار 3 شوبير: قد تسمعون أخبارا سعيدة بخصوص مواجهتي الأهلي وبيراميدز والزمالك والمقاصة 4 ماني يكشف ضحك زملائه على ذهوله من قرار كلوب

قد ينال إعجابك