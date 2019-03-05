شيكابالا 33 – سيرة الأباتشي كما سردها

"صار عمري 10 سنوات.. انتقلت من مدرسة الموهوبين في أسوان إلى القاهرة ثم أرادني مدربين من الأهلي والزمالك للانضمام لكل فريق" محمود عبد الرازق "شيكابالا" يتحدث.

شيكابالا النادي : أبولون بونتو

"كنت عائد أنا وزملائي من رحلة سفر وفجأة لم نجد أموال معنا لنذهب إلى مران النادي"

"نعم وقعت للأهلي لكنني كنت أريد الزمالك دائما"

"عدت إلى الزمالك في 2006، وفريقنا يحتل المركز الـ12 بينما الأهلي يتصدر ويضم في صفوفه منتخب مصر"

"علاقتي تغيرت مع جماهير الأهلي لأنني فعلت ذلك بعفوية ولم يكن تمثيلا وهم يعرفون ذلك".

في 7 حلقات، يروي محمود عبد الرازق "شيكابالا"، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ33 حكايته، طالعها جميعا من هنا..

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