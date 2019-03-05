مواعيد مباريات الثلاثاء 5-3-2019 والقنوات الناقلة.. ريال مدريد وقمم آسيوية

يقدم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5-3-2019 حول العالم والقنوات الناقلة.

في دوري أبطال أوروبا وبالتحديد في لقاء الإياب من دور الـ16 سيلتقي ريال مدريد في ملعبه مع أياكس أمستردام في تمام العاشرة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

وعبر قناة "بي إن سبورتس 2" سيحل توتنام ضيفا على بروسيا دورتموند لملاقاته في إطار البطولة ذاتها.

وفي دور المجموعات من دوري أبطال آسيا سيلتقي الهلال السعودي مع منافسه العين الإماراتي عبر قناة "بي إن سبورتس 2" في تمام الخامسة والثلث.

وسيلتقي الأهلي السعودي مع السد القطري في تمام السابعة والربع مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 3".

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