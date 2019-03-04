لاسارتي يتحدث عن غياب نيدفيد أمام الزمالك.. ومصير مشاركة صالح جمعة

تحدث مارتين لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي عن افتقاده لـ كريم وليد "نيدفيد" أمام الزمالك بسبب الإيقاف، مشيرا إلى "هو لاعب مهم للغاية".

الأهلي فاز على بتروجت برباعية مقابل لا شيء في الجولة الـ 26 من الدوري المصري، لينفرد بالمركز الثاني ويقلص الفارق مع الزمالك لنقطة مع مباراة متأخرة لـ الأخير. (طالع التفاصيل)

وقال لاسارتي: "بكل تأكيد لم نكن نرغب في حصول نيدفيد على بطاقة صفراء ليغيب عن مواجهة الزمالك".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "نيدفيد يعد لاعبا مهما للغاية بالنسبة لنا وللأسف لن يشارك أمام الزمالك".

وأردف "سنرى من سيشارك بدلا من نيدفيد في المباراة، ولكن الآن تركيزنا على مواجهة دوري أبطال إفريقيا".

وحصل كريم نيدفيد على بطاقة صفراء أمام بتروجت هي الثالثة له في الدوري هذا الموسم ليتأكد غيابه عن لقاء الزمالك في الـ 30 من شهر مارس الجاري.

وتطرق لاسارتي للحديث عن صالح جمعة، قائلا: "صالح جمعة يتدرب بشكل جيد جدا وبكل تأكيد سيحصل على فرصته في المشاركة".

وأشار "عندما يكون لديك مجموعة كبيرة من اللاعبين، بكل تأكيد هناك من يلعب وهناك من لا يُشارك. اليوم انتصرنا برباعية ضد بتروجت ولذلك من الصعب التفكير فمن لم يشارك في اللقاء".

وأجاب لاسارتي على سؤال (هل يحصل صالح جمعة على فرصة على حساب ناصر ماهر؟) : "صالح يتدرب بشكل جيد جدا وسيحصل على فرصته. فرصة قد تكون على حساب ناصر ماهر أو بجانب ناصر ماهر".

وتابع "ناصر ماهر لعب بشكل جيد جدا اليوم أمام بتروجت".

وأتم "تلك هي كرة القدم. يلعب 11 لاعبا فقط وليس 20 لاعبا. الأهم دائما هو الانتصار أيا كان من يُشارك".























































































































































































































وكتب صالح جمعة ظهوره الأول مع الأهلي عندما حل كبديل أمام مصر للمقاصة.

وكانت المشاركة هي الأولى للاعب البالغ عمره 25 عاما مع الأهلي منذ أكثر من عام، ومنذ ذلك الحين لم يشارك مجددا.

انتصار الأهلي على بتروجت هو الأكبر للمارد الأحمر في الدوري المصري هذا الموسم، وهو أيضا رقم 17 على الفريق البترولي خلال تاريخ مواجهات الفريقين في مختلف المسابقات.

وارتفع رصيد الأهلي بعد هذا الفوز إلى النقطة 51 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطة واحدة عن الزمالك المتصدر ويبقى للأبيض مواجهة مؤجلة.

بينما تجمد رصيد بتروجت عند النقطة 25 في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري.

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