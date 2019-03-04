الأهلي يكشف طبيعة إصابة حمدي فتحي خلال مباراة بتروجت

الإثنين، 04 مارس 2019 - 20:18

كتب : أحمد الخولي

حمدي فتحي - الأهلي - بتروجت

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عن إصابة اللاعب حمدي فتحي، التي أجبرته على عدم استكمال مواجهة بتروجت.

الأهلي يستقبل بتروجت في ملعب بتروسبورت بالجولة 26 من الدوري المصري، والمدرب مارتين لاسارتي وجد نفسه مجبرا على إجراء الاستبدال الأول اضطراريا في الدقيقة 43 بخروج حمدي فتحي ودخول هشام محمد.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية: "حمدي فتحي تعرّض لإصابة بشد في العضلة الخلفية، ولم يتمكن من استكمال اللقاء".

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لاعب الوسط الذي عاد لتشكيلة فريقه الأساسية أمام بتروجت، خرَج من أرض الملعب باكيا ومتأثرا بإصابته.

أنظار الأهلي ستكون على المواجهة المصيرية أمام الزمالك يوم 30 مارس الجاري، إذ سيفتقد بالفعل كريم وليد "نيدفيد" الذي تحصّل على بطاقة صفراء ثالثة خلال مواجهة بتروجت، مما يعني غيابه عن القمة لتراكم البطاقات. (طالع التفاصيل)

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