يوسف يكشف "مكاسب وخسائر" فوز الأهلي على بتروجت

أشاد محمد يوسف المدرب العام للأهلي، بأداء فريقه في مواجهة بتروجت، في الجولة 26 من الدوري المصري.

الأهلي تخطى بتروجت برباعية نظيفة على استاد بتروسبورت، وقفز إلى المركز الثاني على جدول ترتيب الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال يوسف بعد اللقاء في تصريحات لقناة النادي الرسمية: "لعبنا بقوة في الشوط الأول أمام فريق بتروجت الذي يعيش فترة مميزة مؤخرا بعد أن صعد من قاعد الجدول، فاز في 3 من أصل آخر 5 مباريات خاضها".





































































































































































مشيدا بقوة المنافس البترولي: "ركّزنا على أداء بتروجت وسجّلنا هدفا مبكرا من ضربة ركنية جميلة نفذها ناصر ماهر، ثم أضفنا هدفا ثانيا".

واستعرض يوسف أهمية عودة الغائبين للمشاركة: "المباراة كانت جميلة وشهدت مكاسب أخرى غير نقاط المباراة، مثل مشاركة رامي ربيعة ووليد أزارو، وتسجيل مروان محسن هدفا جميلا من لعبة جماعية رائعة".

كما أبدى أسفه لإصابة حمدي فتحي وإنذار كريم وليد: "لدينا مكاسب، ولكن لدينا خسائر أيضا، مثل إصابة حمدي فتحي في العضلة الخلفية، والبطاقة الصفراء الثالثة لـ كريم وليد نيدفيد، ولكن في النهاية الأهم هو أن نفوز بالنقاط الثلاث".

واختتم محوّلا تركيز فريقه إلى التحدي المقبل: "الدوري لا يزال طويلا، ومن المهم الآن أن نغلق ملفه وأن ينصب تركيزنا على مباراة فيتا كلوب المقبلة في دوري أبطال إفريقيا".

انتصار الأهلي على بتروجت هو الأكبر للمارد الأحمر في الدوري المصري هذا الموسم، وهو أيضا رقم 17 على الفريق البترولي خلال تاريخ مواجهات الفريقين في مختلف المسابقات.

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