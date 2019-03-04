مودريتش: نفتقد رونالدو.. من المستحيل تعويضه ولا يمكننا الشكوى لـ 10 سنوات أخرى

كمشجع لـ ريال مدريد بالتأكيد تشعر بافتقاد كريستيانو رونالدو. أنت الآن ترى فريقك يلعب على مسابقة واحدة وهي دوري الأبطال وما زلنا في بداية شهر مارس. افتقادك للأسطورة البرتغالية هو نفس شعور لوكا مودريتش أيضا.

واعترف لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم ونجم وسط ريال مدريد بافتقاد الفريق الملكي لـ كريستيانو رونالدو الذي رحل إلى يوفنتوس.

وقال لوكا: "كريستيانو رونالدو هو اللاعب الذي يفتقده أي فريق. البحث عن بديل له يُعد أمرا مُستحيلا على الإطلاق".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء أياكس "بكل تأكيد نحن نفتقد رونالدو. هو أعطى كل شيء للفريق والنادي يحاول إيجاد لاعبين آخرين ولكن الأمر ليس سهلا نهائيا".

وتابع "كريستيانو يُسجل 50 هدفا. لا يمكنك أن تجد أي شخص يفعل نفس الشيء".

وأكمل حديثه قائلا: "البعض قد لا يُسجل 50 هدفا ولكنهم يسجلون من 15-20 هدفا وهذا أيضا ما نفتقده".

ويرى صاحب الـ 33 عاما "لهذا السبب أرى أن قلة التسجيل هي أكبر مشاكلنا هذا الموسم".

ودلل "على سبيل المثال في كلاسيكو الكأس، خلقنا العديد والعديد من الفرص. لم نُسجل وعاقبنا الخصم وتأهل على حسابنا".

وأردف "رونالدو الآن ليس هنا وعلينا ألا نقف ونستمر في الشكوى لمدة 10 سنوات بأنه ليس معنا. النادي يؤمن بلاعبين آخرين أمثال جاريث بيل وكريم بنزيمة وماركو أسينسيو إلى جانب ضم ماريانو دياز وفينسيوس الذي يقدم أداءً جيدا جدا على الرغم من صغر سنة، ولكن في بعض الأوقات الأمور لا تسير كما نريد".

ويُكمل "الحل الوحيد للتقدم للأمام هو أن نلعب كفريق واحد معا. ريال مدريد سيعود. نحن دائما نعود".

كريم بنزيمة هو هداف ريال مدريد هذا الموسم. سجل 20 هدفا في 42 مباراة في كل المسابقات.

بعد بنزيمة، يأتي جاريث بيل الذي لا يعيش أفضل أيام على الإطلاق. سجل 13 هدفا في 33 مباراة.

ولكن هل تعلم من يأتي بعد بنزيمة وجاريث بيل؟ هنا نتحدث عن سيرخيو راموس.

نعم، قلب دفاع ريال مدريد سجل 11 هدفا في 39 مباراة بفارق هدفين فقط عن ثاني أكثر لاعب تسجيلا للملكي هذا الموسم.

على الجانب الآخر من العالم، سجل رونالدو 21 هدفا وصنع 21 في 35 مباراة مع يوفنتوس.

هداف الدوري الإيطالي هو رونالدو. متصدر الدوري هو يوفنتوس، بل والفارق 16 نقطة بالكامل عن نابولي الثاني!.

نعم ريال مدريد يفتقد رونالدو.. بالأرقام. والآن لنعد من جديد لتصريحات لوكا مورديتش.

لوكا تطرق للحديث عن حالة جاريث بيل، قائلا: "كل لاعب يمر بلحظات لا تكون هي الأفضل له. مثل تلك الأمور تحدث في كرة القدم".

ويستمر "نفس ما يحدث مع بيل، حدث معي من قبل في الماضي. أراه سعيدا وعليه أن يُمضي قدما. لا يمكننا نسيان ما فعله جاريث مع ريال مدريد. أمور لا يمكن نسيانها أبدا".

وشدد "علينا العمل وهو عليه العمل أيضا. جاريث لديه الكثير لمنحه للفريق وكان ما عليه فعله هو العمل والعمل والعمل".

ريال مدريد يستعد لمواجهة أياكس يوم الثلاثاء في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

الفريق الملكي انتصر ذهابا في هولندا 2-1 والآن يستعد لمواجهة أياكس وسط مخاوف من جماهير ريال مدريد لاستمرار الأخبار السيئة.

فماذا يقول مودريتش عن مواجهة أياكس؟ "دوري أبطال أوروبا مسابقة مهمة للغاية بالنسبة لنا. أمام أياكس، ينتظرنا مواجهة خاصة أمام فريق مُعجج بالشباب".

وقال "مواجهة أياكس هي مفتاح هذا الموسم. نحن نرغب في الوصول لربع النهائي والأمر ليس سهلا ولكننا سنُعطي كل ما لدينا".

ويوضح لوكا صعوبة مواجهة أياكس، قائلا: "ليس لديهم ما يخسروه في المباراة، وهذا هو سبب صعوبة المباراة. مباراة ستكون معقدة لمدة 90 دقيقة".

وأكمل حديثه قائلا: "عندما تخسر أمام خصمك المباشر مرتين على التوالي، فلا تشعر بأنك بخير على الإطلاق. ولكن الأهم الآن هو مواجهة أياكس. ليس هناك أي وقت للندم والحزن".

وأتم "علينا التركيز الآن على أياكس ونسيان ما حدث في الماضي".

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