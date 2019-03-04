الأهلي يفقد جهود نيدفيد أمام الزمالك.. وحمدي فتحي يغادر الملعب باكيا

حصل كريم وليد "نيدفيد" على بطاقة صفراء أمام بتروجت ليتأكد غيابه في القمة أمام الزمالك.

الأهلي يواجه بتروجت في الجولة الـ 26 من الدوري المصري وعينه على المواجهة المقبلة أمام الزمالك.

البطاقة الصفراء لـ نيدفيد هي الثالثة له في الدوري هذا الموسم ليتأكد غيابه عن مواجهة الأهلي المقبلة في المسابقة المحلية.

مواجهة الأهلي المقبلة ستكون أمام الزمالك في الـ 30 من شهر مارس الجاري.

وفي الدقيقة 43 خرج حمدي فتحي لاعب وسط الفريق متأثرا بآلام عضلية.

واشتكى حمدي فتحي من آلام عضلية بعد كرة مشتركة مع لاعب بتروجت.

وظهر حمدي فتحي متأثرا بشدة بسبب الإصابة ليغادر أرض الملعب باكيا، ويشارك هشام محمد بدلا منه.

📸| بكاء حمدي فتحي أثناء استبداله بعد الإصابة التي تعرض لها #الدوري_مع_سيكو pic.twitter.com/t0nuHoecXf — FilGoal (@FilGoal) March 4, 2019

ومن المنتظر أن يخضع حمدي فتحي لفحوصات طبية في الساعات المقبلة لمعرفة حجم إصابته ومدة الغياب.

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