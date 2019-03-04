الأهلي يفقد جهود نيدفيد أمام الزمالك.. وحمدي فتحي يغادر الملعب باكيا

الإثنين، 04 مارس 2019 - 19:51

كتب : FilGoal

كريم نيدفيد - الأهلي - سيمبا

حصل كريم وليد "نيدفيد" على بطاقة صفراء أمام بتروجت ليتأكد غيابه في القمة أمام الزمالك.

الأهلي يواجه بتروجت في الجولة الـ 26 من الدوري المصري وعينه على المواجهة المقبلة أمام الزمالك.

البطاقة الصفراء لـ نيدفيد هي الثالثة له في الدوري هذا الموسم ليتأكد غيابه عن مواجهة الأهلي المقبلة في المسابقة المحلية.

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مواجهة الأهلي المقبلة ستكون أمام الزمالك في الـ 30 من شهر مارس الجاري.

وفي الدقيقة 43 خرج حمدي فتحي لاعب وسط الفريق متأثرا بآلام عضلية.

واشتكى حمدي فتحي من آلام عضلية بعد كرة مشتركة مع لاعب بتروجت.

وظهر حمدي فتحي متأثرا بشدة بسبب الإصابة ليغادر أرض الملعب باكيا، ويشارك هشام محمد بدلا منه.

ومن المنتظر أن يخضع حمدي فتحي لفحوصات طبية في الساعات المقبلة لمعرفة حجم إصابته ومدة الغياب.

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