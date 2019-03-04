هل يتفاوض الأهلي مع محمود عبد المنعم "كهربا" لضمه الموسم المقبل، استغلالا لمشكلة في عقده بحسب عدد من التقارير الصحفية؟

FilGoal.com تواصل مع مصدر مقرب من جناح الزمالك، وآخر مطلع داخل الأهلي، للبحث عن حقيقة الأمر.

بداية، قال مصدر مقرب من كهربا لـFilGoal.com: "في البداية، يؤمن كهربا بأنه صاحب حق في مشكلة عقده مع الزمالك، ولكن اتحاد الكرة قال كلمته لذا لا يمكن أن يشكو الزمالك مرة أخرى".

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وشدد المصدر "لا نية لدى كهربا حاليا في الرحيل عن الزمالك، ولم يحدث أي تواصل مع الأهلي في هذا الصدد. كهربا مستمر مع الزمالك في ظل شعوره بأهميته لدى النادي والفريق".

وكذلك، قال مصدر مطلع بالأهلي لـFilGoal.com: "لم نفاوض كهربا من الأساس، فريقنا مكتمل ولا نريد ضم لاعبين من الزمالك".

وشدد "مفاوضة لاعبين من الزمالك تفتح باب مشاكل نحن في غنى عنه".

وأكد "فريقنا مكتمل ولا يحتاج سوى صفقتين أو ثلاثة في الصيف المقبل".

صاحب الـ24 عاما سجل 10 أهداف للزمالك في الدوري هذا الموسم، وصنع 9 أهداف.

كهربا من ناشئي الأهلي، ولكنه انتقل إلى إنبي مبكرا في مسيرته وخاض تجربتين مع لوتزيرن وجراسهوبرز في سويسرا، قبل أن ينتقل إلى الزمالك ويخوض تجربة احترافية جديدة في السعودية معارا لاتحاد جدة الموسمين الماضيين، قبل العودة للزمالك مطلع هذا الموسم.

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