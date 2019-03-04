خاص في الجول يكشف.. هل فاوض الأهلي كهربا

الإثنين، 04 مارس 2019 - 16:02

كتب : أحمد الخولي

لاعبو الزمالك بحتفلون بهدف محمود كهربا في إنبي

هل يتفاوض الأهلي مع محمود عبد المنعم "كهربا" لضمه الموسم المقبل، استغلالا لمشكلة في عقده بحسب عدد من التقارير الصحفية؟

FilGoal.com تواصل مع مصدر مقرب من جناح الزمالك، وآخر مطلع داخل الأهلي، للبحث عن حقيقة الأمر.

بداية، قال مصدر مقرب من كهربا لـFilGoal.com: "في البداية، يؤمن كهربا بأنه صاحب حق في مشكلة عقده مع الزمالك، ولكن اتحاد الكرة قال كلمته لذا لا يمكن أن يشكو الزمالك مرة أخرى".

أخبار متعلقة

محمد صلاح: لا للتراجع عن عقوبة كهربا.. سب عددا من مدربي الزمالك الأجانب خبر في الجول – اتجاه داخل مجلس إدارة الزمالك لرفع الإيقاف عن كهربا عودة حازم إمام وغياب كهربا ومحمود علاء عن قائمة الزمالك أمام بترو أتليتكو

اقرأ - أبيض حتى 2022.. الزمالك: توثيق عقد كهربا

وشدد المصدر "لا نية لدى كهربا حاليا في الرحيل عن الزمالك، ولم يحدث أي تواصل مع الأهلي في هذا الصدد. كهربا مستمر مع الزمالك في ظل شعوره بأهميته لدى النادي والفريق".

وكذلك، قال مصدر مطلع بالأهلي لـFilGoal.com: "لم نفاوض كهربا من الأساس، فريقنا مكتمل ولا نريد ضم لاعبين من الزمالك".

وشدد "مفاوضة لاعبين من الزمالك تفتح باب مشاكل نحن في غنى عنه".

وأكد "فريقنا مكتمل ولا يحتاج سوى صفقتين أو ثلاثة في الصيف المقبل".

صاحب الـ24 عاما سجل 10 أهداف للزمالك في الدوري هذا الموسم، وصنع 9 أهداف.

كهربا من ناشئي الأهلي، ولكنه انتقل إلى إنبي مبكرا في مسيرته وخاض تجربتين مع لوتزيرن وجراسهوبرز في سويسرا، قبل أن ينتقل إلى الزمالك ويخوض تجربة احترافية جديدة في السعودية معارا لاتحاد جدة الموسمين الماضيين، قبل العودة للزمالك مطلع هذا الموسم.

اقرأ أيضا

مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: رؤية جروس خلف طلب تأجيل مباراة المقاولون 24 ساعة فقط

بالاتفاق مع الأبيض.. لجنة المسابقات تؤجل مواجهة الزمالك والمقاولون 24 ساعة

4 أجانب يسجلون في موسم واحد لأول مرة في تاريخ الزمالك بإفريقيا

حكام مباريات المصريين في إفريقيا.. أول مرة لـ الزمالك وفأل حسن لـ الأهلي والإسماعيلي

كفة الأهلي ترجح بقوة أمام بتروجت.. وكذلك محمد عودة

حسابات معقدة في رأس لاسارتي قبل مواجهة بتروجت.. أزمة في المرمى ومشكلة محببة

محمود عبد المنعم كهربا الزمالك الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

أبو ريدة يتحدث عن الاستعداد لكأس الأمم.. سبب اختيار الأهرامات للقرعة وبيع التذاكر إلكترونيا 5 دقيقة | إفريقيا
شيرر: صلاح يعاني من أزمة ثقة وهذا مثير للقلق.. المدافعون يعلمون ما سيفعله 14 دقيقة | المحترفون
اتحاد الكرة يعلن مواعيد الدوري حتى نهاية الدوري في انتظار موقف المشاركين إفريقيا 35 دقيقة | الدوري المصري
سولاري: عودة مورينيو؟ ريال مدريد لديه مرشحون أكثر من جوليا روبرتس.. ونحدد أهدافنا 59 دقيقة | أوروبا
في الجول يكشف.. هل فاوض الأهلي كهربا ساعة | الدوري المصري
محمد صلاح: لا للتراجع عن عقوبة كهربا.. سب عددا من مدربي الزمالك الأجانب ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب: نعم ما قاله صلاح صحيح 2 في الجول يكشف.. ما يدرسه الأهلي ضد اتحاد الكرة في أزمة لقاء بيراميدز 3 الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع البدري لخلافة جروس 4 الأهلي: حملة ضد الشحات ورمضان صبحي؟ الجماهير لا تقبل الأعذار

قد ينال إعجابك