تقرير: دوري الأبطال أمل سولاري الأخير.. ريال مدريد بدأ يدرس البدائل

لا شك أن منصب سانتياجو سولاري كمدرب لريال مدريد مهدد بعدما ابتعد لقب الدوري وضاعت كأس ملك إسبانيا ولم يبق إلا دوري أبطال أوروبا.. البطولة التي لم يقدر فيها أحد على إيقاف النادي الملكي منذ 2015.

تقول آس، الصحيفة الصادرة في عاصمة إسبانيا، إن النادي بدأ فعلا يفكر في البدائل المتاحة لسولاري، وأشارت إلى أن الفوز بدوري الأبطال هو الأمل الأخير للأرجنتيني إذا أراد الاستمرار في منصبه.

وقتها، لن يستطيع الرئيس فلورنتينو بيريز الاستغناء عن سولاري.

وسردت الصحيفة أبرز 3 مدربين قد يخلف أحدهم سولاري.. يواخيم لوف.. ماسيمليانو أليجري.. وماوريسيو بوكيتينو.

صرح لوف مسبقا أن أي مدرب يتمنى قيادة فريق ميرنجي، لكن ارتباطه بألمانيا قد يعوق قدومه لقلعة سانتياجو برنابيو.

وأليجري بديل رائع.. مدرب يهيمن على الكرة الإيطالية مع يوفنتوس وبلغ مع الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين في آخر 4 سنوات.

وبوكيتينو تمنى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد انتدابه لخلافة زين الدين زيدان لكن تمسك توتنام بالأرجنتيني حال دون ذلك، هل تتغير الأمور في الصيف؟

يوم الثلاثاء يستضيف ريال مدريد فريق أياكس في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا والتعادل يكفي زملاء لوكا مودريتش للتأهل للدور ربع النهائي بعدما فازوا ذهابا في هولندا بنتيجة 2-1.

وقتها، سيدعو سولاري أن تكون قرعة الدور ربع النهائي رحيمة بفريقه حين تقام في 15 مارس.

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