عامر حسين: حل وحيد أمام الزمالك بشأن مباراة المقاولون قبل مواجهة حسين داي

شدد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم على صعوبة تأجيل مباراة المقاولون والزمالك في الجولة الـ25 للدوري المصري والتي تسبق مواجهة الفريق الأبيض ضد نصر حسين داي الجزائري.

ويلعب الزمالك ضد جور ماهيا الكيني يوم الأحد المقبل الموافق 10 مارس الجاري، ثم ضد المقاولون يوم 13 مارس، ثم يطير إلى الجزائر لمواجهة حسين داي يوم 17 من الشهر ذاته.

وقال عامر حسين لقناة المحور: "من الصعب للغاية تأجيل المباراة بسبب ظروف الدوري في الموسم الحالي التي يعرفها الجميع".

وأضاف "قبل بداية الدوري اتفقنا مع جميع الأندية على لعب مباراة في الدوري بين مباريات البطولات الإفريقية مع السماح لكل فريق بإضافة 5 لاعبين في قائمته خلال فترة الانتقالات الشتوية".

واقترح عامر حسين "الحل الوحيد هو أن يتم تأجيل المباراة ليوم واحد فقط لتلعب يوم الخميس 14 مارس بدلا من الأربعاء، على أن يسافر الزمالك إلى الجزائر مباشرة عقب المواجهة".

وكشف "أنا على تواصل مستمر مع إدارة الزمالك ومع أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بشأن هذا الأمر وإذا وافق النادي الأبيض على هذا الاقتراح سيتم تنفيذه".

واستمر في حديثه "نحاول لعب أكبر عدد من مباريات الدوري المصري قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية، لتنتهي المسابقة قبل انطلاق بطولات الأندية الإفريقية في الموسم المقبل".

وأتم تصريحاته "المنتخب طلب إيقاف الدوري قبل بطولة إفريقيا بـ20 يوما ولكني سأطلب منهم أن يكون التوقف قبل انطلاق البطولة بـ15 يوما فقط لأن أي تأجيل يضر الدوري والأندية فقط".

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